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Бастрыкин проконтролирует дело жительницы Екатеринбурга с гниющей челюстью

28 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело жительницы Екатеринбурга, у которой после посещения стоматолога стала гнить челюсть.

Жительница Екатеринбурга в 2019 году обратилась в стоматологическую клинику о нагноении челюсти под имплантом. Ей установили новый имплант, но через некоторое время проблема вернулась. При повторном обращении в клинику ей порекомендовали смазывать и полоскать десну и успокоили, что скоро боль пройдет, пишет издание «КП-Екатеринбург». 

За четыре года пациентка клиники потратила около 200 тысяч рублей, но проблема так и не была решена. Она вынуждена была обратиться в другое медицинское учреждение, где узнала, что нагноение уже затронуло челюсть, и ей требуется срочная операция.

Она обратилась к юристу, а затем через СМИ отправила главе СК РФ Александру Бастрыкину просьбу возбудить уголовное дело в отношении клиники, заявив, что ей потребовалась длительная реабилитация. Он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову расследовать ситуацию и доложить ему о ходе проверки, сообщают в СК РФ.

Челюсть стала гнить у жительницы Екатеринбурга после визита к стоматологу
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#Наталья Лушина#Александр Бастрыкин#Больница#Здоровье#Стоматология#Следственный комитет#Уголовное дело#Екатеринбург#Свердловская область
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