Бастрыкин проконтролирует дело жительницы Екатеринбурга с гниющей челюстью

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Жительница Екатеринбурга в 2019 году обратилась в стоматологическую клинику о нагноении челюсти под имплантом. Ей установили новый имплант, но через некоторое время проблема вернулась. При повторном обращении в клинику ей порекомендовали смазывать и полоскать десну и успокоили, что скоро боль пройдет, пишет издание «КП-Екатеринбург».
За четыре года пациентка клиники потратила около 200 тысяч рублей, но проблема так и не была решена. Она вынуждена была обратиться в другое медицинское учреждение, где узнала, что нагноение уже затронуло челюсть, и ей требуется срочная операция.
Она обратилась к юристу, а затем через СМИ отправила главе СК РФ Александру Бастрыкину просьбу возбудить уголовное дело в отношении клиники, заявив, что ей потребовалась длительная реабилитация. Он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову расследовать ситуацию и доложить ему о ходе проверки, сообщают в СК РФ.