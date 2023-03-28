Буква А — начало всех начал: в Нижнем Тагиле открыли символ «Тотального диктанта»

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«Тотальный диктант» много лет назад придумали студенты Новосибирского государственного университета. Это самый крупный в мире просветительский проект в сфере русского языка. В прошлом году в нем приняли участие 750 тысяч человек. В 2023 году мероприятие пройдет в 20-й раз. На территории России диктант 8 апреля напишут жители более 600 населенных пунктов, а за рубежом — участники 96 городов из 41 страны.
Руководитель корпоративного направления фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков посетил Нижний Тагил и выразил надежду, что наш город появится на карте России не только как заводская столица, но и как культурно-просветительская.
Очень приятно быть в такую погоду в Нижнем Тагиле — столице «Тотального диктанта» 2023 года. Разные города становились центрами «Тотального диктанта», но впервые им стал город, который не является региональным центром. Такой тренд в нашем проекте задал Нижний Тагил. Сегодня мы начинаем цикл просветительских и культурных мероприятий. Планируем, что осенью в этом городе пройдет «Фестиваль грамотности». Надеемся, что на карте Российской Федерации этот город появится не только как заводская столица, но и как культурная. Символ диктанта, наш фирменный знак появился здесь. В будущем к этому знаку будет добавлена Аллея «Тотального диктанта», — рассказал Вячеслав Беляков.
Координатор проекта «Тотальный диктант» Ольга Суслова находится в Нижнем Тагиле несколько дней. За это время она побывала в музеях и на обзорных экскурсиях по городу.
Я очень рада, что в этом замечательном городе, в который мы уже влюбились, появился знак тотального диктанта. Это буква «а», первая буква русского алфавита. Она означает старт долгого сотрудничества, — поделилась впечатлениями Ольга Суслова.
Затем гостья вручила именной знак «Всем диктант» главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву как участнику и соорганизатору. Градоначальник поблагодарил учредителей всероссийского мероприятия и пригласил всех проверить свои силы и грамотность в русском языке.
Впервые в истории страны наш город стал столицей «Тотального диктанта» 2023 года. Сегодня мы дали старт всем мероприятиям, которые пройдут в нашем городе. Основной знак проекта установлен в самой новой школе №100. Я всех поздравляю с этим событием, готовьтесь к написанию тотального диктанта. Приглашаю всех 8 апреля принять в нем участие, — сказал Владислав Пинаев.
Директор школы №100 Дмитрий Язовских очень рад, что именно в этом учебном заведении открыли символ мероприятия.
Учащиеся нашей школы очень много сделали, чтобы Нижний Тагил стал столицей тотального диктанта. Знак установлен около нашей школы, это очень большая ответственность, большая честь. Теперь наша задача оправдать оказанное нам доверие, для этого мы проведем большую работу. В этом году наша площадка примет около 1000 участников проекта, — подвел итоги мероприятия Дмитрий Язовских.
Напомним, что за звание столицы «Тотального диктанта» боролись 4 населенных пункта: Омск, Мурманск, Калининград и Нижний Тагил. За наш город проголосовали 18 242 человека.
Цель акции:
Владислав Пинаев станет чтецом Тотального диктанта на одной из площадок.