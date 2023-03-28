Буква А — начало всех начал: в Нижнем Тагиле открыли символ «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» много лет назад придумали студенты Новосибирского государственного университета. Это самый крупный в мире просветительский проект в сфере русского языка. В прошлом году в нем приняли участие 750 тысяч человек. В 2023 году мероприятие пройдет в 20-й раз. На территории России диктант 8 апреля напишут жители более 600 населенных пунктов, а за рубежом — участники 96 городов из 41 страны.