Депутаты в Екатеринбурге засекретили свои доходы

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Эти поправки, как пояснил председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, автор законопроекта Сергей Воронин, связаны с изменениями в федеральном и областном законодательстве. В связи с этим теперь можно будет знакомиться только с обобщенной информацией о доходах народных избранников, без персонализации и конкретики.
За новые правила депутаты проголосовали практически единогласно.
Представитель фракции КПРФ Роман Ступников отметил, что декларации мало интересуют избирателей и не влияют на их решение, за кого голосовать, зато они могли использоваться властями как инструмент воздействия на оппозицию, пишет «МК-Екатеринбург». Он подчеркнул, что выступает за открытость власти и что всегда готов предоставить отчет о своих доходах по запросу избирателей или СМИ.