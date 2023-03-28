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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Депутаты в Екатеринбурге засекретили свои доходы

28 марта 2023, 14:16
Фото: 1MI
Екатеринбургская дума отменила ежегодную публикацию сведений о доходах, расходах и имущественных обязательствах депутатов.

Эти поправки, как пояснил председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, автор законопроекта Сергей Воронин, связаны с изменениями в федеральном и областном законодательстве. В связи с этим теперь можно будет знакомиться только с обобщенной информацией о доходах народных избранников, без персонализации и конкретики.

За новые правила депутаты проголосовали практически единогласно.

Представитель фракции КПРФ Роман Ступников отметил, что декларации мало интересуют избирателей и не влияют на их решение, за кого голосовать, зато они могли использоваться властями как инструмент воздействия на оппозицию, пишет «МК-Екатеринбург». Он подчеркнул, что выступает за открытость власти и что всегда готов предоставить отчет о своих доходах по запросу избирателей или СМИ.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Деньги#Доходы#Дума#Депутаты
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