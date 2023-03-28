Депутаты в Екатеринбурге засекретили свои доходы

Представитель фракции КПРФ Роман Ступников отметил, что декларации мало интересуют избирателей и не влияют на их решение, за кого голосовать, зато они могли использоваться властями как инструмент воздействия на оппозицию, пишет «МК-Екатеринбург». Он подчеркнул, что выступает за открытость власти и что всегда готов предоставить отчет о своих доходах по запросу избирателей или СМИ.