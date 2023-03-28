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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Домашняя собака умерла от бешенства в Каменске-Уральском

28 марта 2023, 09:06
Фото: 1MI

Ограничения из-за бешенства собаки введены в Каменске-Уральском

В поселке Северный Каменск-Уральского района домашняя собака скончалась от бешенства.

В Каменск-Уральском районе зафиксирован случай заболевания бешенством. Собака из частного домохозяйства на улице Комбайнеров в поселке Северном внезапно повела себя агрессивно – покусала во время кормления своего хозяина. Он обратился в травмпункт и в ветеринарную службу за помощью. Через два дня животное умерло. Ветеринарное исследование выявило, что у него было бешенство.

Ветеринарные врачи предпринимают профилактические меры в целях недопущения распространения этого опасного заболевания. По распоряжению губернатора Свердловской области в Каменске-Уральском действуют ограничительные меры. Они исключают до 25 мая проведение любых мероприятий со скоплением и перемещением животных, восприимчивых к этому заболеванию. Хозяин животного и его семья находятся под медицинским наблюдением, сообщают в администрации Каменска-Уральского.

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#Наталья Лушина#Происшествия#Бешенство#Заражение#Ветеринарная помощь#Каменск-Уральский#Северный
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