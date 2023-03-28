Домашняя собака умерла от бешенства в Каменске-Уральском

В Каменск-Уральском районе зафиксирован случай заболевания бешенством. Собака из частного домохозяйства на улице Комбайнеров в поселке Северном внезапно повела себя агрессивно – покусала во время кормления своего хозяина. Он обратился в травмпункт и в ветеринарную службу за помощью. Через два дня животное умерло. Ветеринарное исследование выявило, что у него было бешенство.