Домашняя собака умерла от бешенства в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Каменск-Уральском районе зафиксирован случай заболевания бешенством. Собака из частного домохозяйства на улице Комбайнеров в поселке Северном внезапно повела себя агрессивно – покусала во время кормления своего хозяина. Он обратился в травмпункт и в ветеринарную службу за помощью. Через два дня животное умерло. Ветеринарное исследование выявило, что у него было бешенство.
Ветеринарные врачи предпринимают профилактические меры в целях недопущения распространения этого опасного заболевания. По распоряжению губернатора Свердловской области в Каменске-Уральском действуют ограничительные меры. Они исключают до 25 мая проведение любых мероприятий со скоплением и перемещением животных, восприимчивых к этому заболеванию. Хозяин животного и его семья находятся под медицинским наблюдением, сообщают в администрации Каменска-Уральского.