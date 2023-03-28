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Updated Сегодня, 04:12

Движение на улицах Екатеринбурга будет перекрыто из-за репетиции парада Победы

28 марта 2023, 04:12
Фото: 1MI
В связи с подготовкой к параду Победы 9 мая движение на некоторых улицах Екатеринбурга в апреле будет перекрыто.

Движение будет приостановлено на улицах: Окраинная, Зенитчиков, Дорожная, Палисадная, 2-я Новосибирская и Эскадронная, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Первое мероприятие по подготовке пройдет четвертого апреля. Утром репетиция будет проходить на окраинах города, а позднее переместится в центр, где дороги будут перекрыты поздним вечером и ночью.

В апреле репетиции будут проходить в следующие числа: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27.

Также во время репетиций будет запрещена парковка на вышеуказанных улицах.

Напомним, в 2022 году парад Победы прошел в обычном формате, в каком он проходил все предыдущие годы до наступления пандемии в 2020 году.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Парад победы#9 Мая#Репетиция#Общество#Новости УрФО
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