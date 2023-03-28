Движение на улицах Екатеринбурга будет перекрыто из-за репетиции парада Победы

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Движение будет приостановлено на улицах: Окраинная, Зенитчиков, Дорожная, Палисадная, 2-я Новосибирская и Эскадронная, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Первое мероприятие по подготовке пройдет четвертого апреля. Утром репетиция будет проходить на окраинах города, а позднее переместится в центр, где дороги будут перекрыты поздним вечером и ночью.
В апреле репетиции будут проходить в следующие числа: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27.
Также во время репетиций будет запрещена парковка на вышеуказанных улицах.
Напомним, в 2022 году парад Победы прошел в обычном формате, в каком он проходил все предыдущие годы до наступления пандемии в 2020 году.