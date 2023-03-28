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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Двухлетнего ребенка потеряли на прогулке воспитатели детсада в Екатеринбурге

28 марта 2023, 14:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге воспитатели детского сада, гуляя с детьми на улице, потеряли одного ребенка. Пропажу обнаружила бабушка мальчика, когда не увидела внука среди воспитанников, гуляющих во дворе.

ЧП случилось в элитном детском саду, который находится на Юлиуса Фучика, 3, пишет Е1. По данным мамы мальчика, за прогулкой ребят наблюдала бабушка ребенка и она первой заметила, что внука нет среди гуляющих детей.

Бабушка сразу же сказала об этом воспитательнице. Та объяснила, что, вероятно ребенок потерян из вида, и предложила пенсионерке самостоятельно его поискать, отметила мать.

Спустя 30 минут ребенок был найден у выезда в паркинг. Он был там один, без присмотра. При этом по парковке ездили машины.

Мама мальчика пожаловалась на произошедшее в прокуратуру. После этого с ней связалась заведующая детсада, которая сказала, что воспитательница уже уволена.

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