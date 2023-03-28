Двухлетнего ребенка потеряли на прогулке воспитатели детсада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
ЧП случилось в элитном детском саду, который находится на Юлиуса Фучика, 3, пишет Е1. По данным мамы мальчика, за прогулкой ребят наблюдала бабушка ребенка и она первой заметила, что внука нет среди гуляющих детей.
Бабушка сразу же сказала об этом воспитательнице. Та объяснила, что, вероятно ребенок потерян из вида, и предложила пенсионерке самостоятельно его поискать, отметила мать.
Спустя 30 минут ребенок был найден у выезда в паркинг. Он был там один, без присмотра. При этом по парковке ездили машины.
Мама мальчика пожаловалась на произошедшее в прокуратуру. После этого с ней связалась заведующая детсада, которая сказала, что воспитательница уже уволена.