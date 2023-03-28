Иностранец-закладчик наркотиков задержан в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Старший лейтенант полиции Сергей Данилович ехал в гости к родителям, как вдруг у одного из домов в районе улицы Тельмана обратил внимание на подозрительного юношу.
Он увидел, как парень что-то положил в снег, а после сфотографировал это. Полицейский позвонил коллегам и сказал, что молодого человека нужно задержать. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
До приезда подмоги Сергей наблюдал за предположительным закладчиком. К приезду группы полицейских, юноша уже зашел в подъезд, но вскоре вышел оттуда. Его остановили и стали обыскивать.
В результате в его карманах было найдено 30 свертков наркотиков. В отделении была установлена его личность – злоумышленником оказался 24-летний гражданин государства Средней Азии. На территории России он находился незаконно.
Следствие полагает, что мужчина ездил на автобусе из Екатеринбурга в Нижний Тагил, где поселился в арендованной квартире. Дома у него также нашли наркотики.
В результате у него изъяли более 130 грамм героина. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Он заключен под стражу, а его 18-летняя беременная супруга депортирована на родину.