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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Иностранец-закладчик наркотиков задержан в Нижнем Тагиле

28 марта 2023, 14:17
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле полицейский задержал закладчика наркотиков в свой выходной. Задержанный - гражданин государства Средней Азии.

Старший лейтенант полиции Сергей Данилович ехал в гости к родителям, как вдруг у одного из домов в районе улицы Тельмана обратил внимание на подозрительного юношу.

Он увидел, как парень что-то положил в снег, а после сфотографировал это. Полицейский позвонил коллегам и сказал, что молодого человека нужно задержать. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

До приезда подмоги Сергей наблюдал за предположительным закладчиком. К приезду группы полицейских, юноша уже зашел в подъезд, но вскоре вышел оттуда. Его остановили и стали обыскивать.

В результате в его карманах было найдено 30 свертков наркотиков. В отделении была установлена его личность – злоумышленником оказался 24-летний гражданин государства Средней Азии. На территории России он находился незаконно.

Следствие полагает, что мужчина ездил на автобусе из Екатеринбурга в Нижний Тагил, где поселился в арендованной квартире. Дома у него также нашли наркотики.

В результате у него изъяли более 130 грамм героина. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Он заключен под стражу, а его 18-летняя беременная супруга депортирована на родину.

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#Нижний Тагил#Наркотики#Задержание#Закладки#Полиция#Криминал#Елена Озерова
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