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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Из-за антисанитарии в Екатеринбурге закрыли кофейню

28 марта 2023, 07:27
Фото: ГУФССП России по Свердловской области
Кофейню на Челюскинцев, 60 в Екатеринбурге закрыли на 80 суток из-за антисанитарии.

Решением Железнодорожного суда Екатеринбурга индивидуальный предприниматель признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Входные группы заведения опечатаны приставами. Кофейня закрыта на 80 суток.

Ее хозяйка предупреждена об административной ответственности в том случае, если деятельность заведения возобновится ранее установленного срока.

Как сообщалось, ранее в Екатеринбурге по решению суда закрыли суши-маркет «Фишка 96» Рябинина, 18/2, где клиенты заразились сальмонеллезом. В пробах продукции предприятия общественного питания обнаружены следы бактерий группы кишечной палочки.

В Екатеринбурге после заражения клиентов сальмонеллезом закрыт суши-маркет «Фишка 96»
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Суд#Происшествия#Общественное питание#Антисанитария
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