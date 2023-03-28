Из-за антисанитарии в Екатеринбурге закрыли кофейню

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Решением Железнодорожного суда Екатеринбурга индивидуальный предприниматель признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.
Входные группы заведения опечатаны приставами. Кофейня закрыта на 80 суток.
Ее хозяйка предупреждена об административной ответственности в том случае, если деятельность заведения возобновится ранее установленного срока.
Как сообщалось, ранее в Екатеринбурге по решению суда закрыли суши-маркет «Фишка 96» Рябинина, 18/2, где клиенты заразились сальмонеллезом. В пробах продукции предприятия общественного питания обнаружены следы бактерий группы кишечной палочки.