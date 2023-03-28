Крупнейший вуз Ставрополья СКФУ анонсировал запуск новой образовательной программы

Программа «Менеджмент уличных культур» будет запущена для того, чтобы граждане смогли нарастить уровень профессиональных компетенций в сфере менеджмента уличных культур. Инициатива будет распространена не только на тех, кто имеет законченное высшее и среднее специальное образование, но и на тех, кто только получает образование в вузе или ссузе.