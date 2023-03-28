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Updated Сегодня, 09:17

Крупнейший вуз Ставрополья СКФУ анонсировал запуск новой образовательной программы

28 марта 2023, 09:17
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) при поддержке общероссийской общественной организации «Улицы России» учредил в регионе образовательную программу в сфере уличной культуры и спорта.

28 марта была организована пресс-конференция, посвященная теме запуска новой системы профильного образования в сфере уличной культуры и спорта. Ранее такая образовательная программа не была представлена в РФ, - сообщает newstracker.

На пресс-конференции объявлено о  наборе желающих присоединиться к программе повышения квалификации «Менеджмент уличных культур», которая начнет реализовываться на базе СКФУ.

На мероприятие были приглашены замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова и председатель общероссийской общественной организации «‎Улицы России», советник губернатора Ставрополья по молодежной политике Валентин Работенко. Ко всем собравшимся со вступительной речью обратился ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Он назвал вуз местом притяжения перспективных и спортивных жителей края, отметив, что именно в стенах университета более всего видно, как развиваются молодежные тренды Северного Кавказа. Ректор заявил, что благодаря не имеющей аналогов программе по учреждению в стране квалифицированного обучения в сфере уличной культуры в скором времени получится создать принципиально обновленный культурный код страны, развивая среди населения здоровый образ жизни и спорт.

Представленная программа поможет гражданам, отучившимся в университетах и колледжах, выработать и отточить навыки социального и бизнес-проектирования, ознакомиться с действующими способами взаимодействия с командой подчиненных, возможностями привлечения новых ресурсов в свое сообщество. После завершения обучения на руки выпускникам такого курса выдадут не имеющее аналогов в России удостоверение повышения квалификации гособразца в сфере уличной культуры и спорта.

Программа «Менеджмент уличных культур» будет запущена для того, чтобы граждане смогли нарастить уровень профессиональных компетенций в сфере менеджмента уличных культур.  Инициатива будет распространена не только на тех, кто имеет законченное высшее и среднее специальное образование, но и на тех, кто только получает образование в вузе или ссузе.

Работенко отметил, что это первое в России официальное образование в индустрии уличной культуры. В настоящий момент речь идет только о повышении квалификации на базе ранее полученного образования, но при участии СКФУ в будущем возможно  полноценное высшее образование в этом направлении.

После успешного прохождения образовательной программы выпускникам выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Все занятия будут проводиться в онлайн-формате. Сроки обучения составят 108 академических часов. В рамках прохождения программы учащиеся ознакомятся с материалами трех модулей: «Личность», «Общее» и «Профессиональное». Модули включают в себя лекционные занятия и практические уроки с опытными специалистами в сфере уличной культуры и спорта.

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