Крупнейший вуз Ставрополья СКФУ анонсировал запуск новой образовательной программы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:17
28 марта была организована пресс-конференция, посвященная теме запуска новой системы профильного образования в сфере уличной культуры и спорта. Ранее такая образовательная программа не была представлена в РФ, - сообщает newstracker.
На пресс-конференции объявлено о наборе желающих присоединиться к программе повышения квалификации «Менеджмент уличных культур», которая начнет реализовываться на базе СКФУ.
На мероприятие были приглашены замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова и председатель общероссийской общественной организации «Улицы России», советник губернатора Ставрополья по молодежной политике Валентин Работенко. Ко всем собравшимся со вступительной речью обратился ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Он назвал вуз местом притяжения перспективных и спортивных жителей края, отметив, что именно в стенах университета более всего видно, как развиваются молодежные тренды Северного Кавказа. Ректор заявил, что благодаря не имеющей аналогов программе по учреждению в стране квалифицированного обучения в сфере уличной культуры в скором времени получится создать принципиально обновленный культурный код страны, развивая среди населения здоровый образ жизни и спорт.
Представленная программа поможет гражданам, отучившимся в университетах и колледжах, выработать и отточить навыки социального и бизнес-проектирования, ознакомиться с действующими способами взаимодействия с командой подчиненных, возможностями привлечения новых ресурсов в свое сообщество. После завершения обучения на руки выпускникам такого курса выдадут не имеющее аналогов в России удостоверение повышения квалификации гособразца в сфере уличной культуры и спорта.
Программа «Менеджмент уличных культур» будет запущена для того, чтобы граждане смогли нарастить уровень профессиональных компетенций в сфере менеджмента уличных культур. Инициатива будет распространена не только на тех, кто имеет законченное высшее и среднее специальное образование, но и на тех, кто только получает образование в вузе или ссузе.
Работенко отметил, что это первое в России официальное образование в индустрии уличной культуры. В настоящий момент речь идет только о повышении квалификации на базе ранее полученного образования, но при участии СКФУ в будущем возможно полноценное высшее образование в этом направлении.
После успешного прохождения образовательной программы выпускникам выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Все занятия будут проводиться в онлайн-формате. Сроки обучения составят 108 академических часов. В рамках прохождения программы учащиеся ознакомятся с материалами трех модулей: «Личность», «Общее» и «Профессиональное». Модули включают в себя лекционные занятия и практические уроки с опытными специалистами в сфере уличной культуры и спорта.