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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Левый поворот на мост по Циолковского в Нижнем Тагиле сделают отдельной секцией

28 марта 2023, 12:15
Фото: Скрин с камер «Сети Тагила»
Светофор с четырьмя фазами появится на ремонтируемом мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и городскому хозяйству в думе Нижнего Тагила.

Ранее депутаты делали запрос по поводу работы светофора и организации поворота на улице Индустриальная. Стало известно, что в управлении городским хозяйством подготовлено техническое задание и составлена смета на модернизацию светофора у моста близ улицы Индустриальная.

Стоит отметить, что мероприятия по контролю за функционированием технических средств дорожного регулирования в зоне проведения работ возлагаются на подрядную организацию.

Для изменения организации движения на данном пересечении связано с разрешением левого поворота в сторону Циолковского управлением горхозяйства разработано техническое задание на изменение работы светофора в четырехфазном режиме с выделением фазы для левого поворота. Данная схема и сметные расчеты для выполнения работ направлены подрядчику, планируемый срок выполнения апрель 2023 года, — зачитал официальный ответ управления городским хозяйством председатель депутат Денис Корякин на заседании постоянной комиссии по ЖКХ.

Заместитель начальника управления городским хозяйство мэрии Нижнего Тагила Михаил Семин, отвечая на вопрос народных избранников, заявил, что работу светофора администрация постарается обеспечить в апреле 2023 года.

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