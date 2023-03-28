Lexus в Каменске-Уральском снес дорожный столб

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
При столкновении, произошедшем на улице Алюминиевой, машина получила повреждения. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что водитель, управляя автомобилем на небезопасной скорости, не справился с управлением. Вследствие этого произошел съезд с дороги вправо и наезд на препятствие в виде опоры освещения. Люди в результате аварии не пострадали, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Как сообщалось, днем ранее на автодороге «Екатеринбург-Пермь» произошло ДТП - столкнулись две грузовых машины и одна легковая. В результате ДТП одна пассажирка погибла, а два водителя транспортных средств и три пассажира получили травмы.