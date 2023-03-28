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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Lexus в Каменске-Уральском снес дорожный столб

28 марта 2023, 13:16
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском водитель внедорожника Lexus на огромной скорости врезался в опору освещения.

При столкновении, произошедшем на улице Алюминиевой, машина получила  повреждения. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что водитель, управляя автомобилем на небезопасной скорости, не справился с управлением. Вследствие этого произошел съезд с дороги вправо и наезд на препятствие в виде опоры освещения. Люди в результате аварии не пострадали, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как сообщалось, днем ранее на автодороге «Екатеринбург-Пермь» произошло ДТП -  столкнулись две грузовых машины и одна легковая. В результате ДТП одна пассажирка погибла, а два водителя транспортных средств и три пассажира получили травмы.

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#Авария#ДТП#Водитель#Автомобиль#Каменск-Уральский#Свердловская область#Наталья Лушина
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