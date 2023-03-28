Lexus в Каменске-Уральском снес дорожный столб

При столкновении, произошедшем на улице Алюминиевой, машина получила повреждения. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что водитель, управляя автомобилем на небезопасной скорости, не справился с управлением. Вследствие этого произошел съезд с дороги вправо и наезд на препятствие в виде опоры освещения. Люди в результате аварии не пострадали, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.