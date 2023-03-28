Мэрия Екатеринбурга приватизирует муниципальные аптеки

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Так распорядился мэр города Алексей Орлов. Согласно постановлению, подписанному главой, после смены собственности 100% в уставном капитале ООО будет принадлежать городу, как и прежде.
Номинальная стоимость доли муниципального образования «город Екатеринбург» в уставном капитале ООО «Здоровье» — 30,5 миллиона, сказано в документе.
Приватизируют помещения шести аптек и восемь аптечных пунктов города и один поселка Северка.