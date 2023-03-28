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Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Мэрия Екатеринбурга приватизирует муниципальные аптеки

28 марта 2023, 13:16
Фото: 1MI
Муниципальные аптеки в Екатеринбурге приватизируют. ЕМУП «Здоровье» изменит форму собственности и станет ООО. При этом аптеки продолжат быть подконтрольными мэрии.

Так распорядился мэр города Алексей Орлов. Согласно постановлению, подписанному главой, после смены собственности 100% в уставном капитале ООО будет принадлежать городу, как и прежде.

Номинальная стоимость доли муниципального образования «город Екатеринбург» в уставном капитале ООО «Здоровье» — 30,5 миллиона, сказано в документе.

Приватизируют помещения шести аптек и восемь аптечных пунктов города и один поселка Северка.

Почти тысяча жителей села в Камышловском районе останутся без единственной аптеки
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Аптека#Приватизация#Мэрия#Постановление#Общество
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