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Мертвые мужчина и женщина обнаружены в жилом доме в Екатеринбурге

28 марта 2023, 17:19
Фото: 1MI
Тела мертвых мужчины и женщины были найдены родственниками в квартире жилого многоквартирного дома на улице Бажова в Екатеринбурге 25 марта 2023 года.

Родственники погибших сразу же вызвали сотрудников полиции, а также скорую помощь и сотрудников ритуальных услуг, пишет Е1.

По словам одного из местных жителей, квартира была заперта и никаких ценных вещей не пропало, также нет явных повреждений на телах погибших. Специалисты подозревают, что причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами.

Напомним, 15 марта 2023 года в Екатеринбурге была найдена мертвая семейная пара. В одной квартире с умершими родителями три дня находились их маленькие дети, которые были доставлены в больницу в связи с обезвоживанием. Сейчас детей собираются забрать к себе их родственники.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Полиция#Дом#Происшествия#Новости УрФО
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