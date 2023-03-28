Мертвые мужчина и женщина обнаружены в жилом доме в Екатеринбурге

Напомним, 15 марта 2023 года в Екатеринбурге была найдена мертвая семейная пара. В одной квартире с умершими родителями три дня находились их маленькие дети, которые были доставлены в больницу в связи с обезвоживанием. Сейчас детей собираются забрать к себе их родственники.