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Миллион рублей получат победители конкурса «Земский учитель» в Свердловской области

28 марта 2023, 05:57
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Более 250 педагогов со всей России примут участие в конкурсе «Земский учитель» благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Победители получат денежное вознаграждение за переезд в сельские населенные пункты и работу в местных школах.

Реализация данной программы стала возможна благодаря региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». Денежные средства для участников направлены из федерального и регионального бюджетов. По распоряжению Евгения Куйвашева в 2023 году на выплаты выделено более 10 миллионов рублей из бюджета Свердловской области.

Уже более сотни педагогов из разных регионов России — от Краснодара до Камчатки — стали новоиспечёнными уральцами благодаря программе «Земский учитель», которая является настоящим импульсом для привлечения молодых педагогов в сельские школы. Главная её цель — создать условия детям, проживающим в малых территориях, для доступа к качественному образованию, — рассказала первый заместитель министра образования и молодёжной политики Нина Журавлёва.

По условиям проекта необходимо переехать в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа с численностью жителей до 50 тысяч человек. При этом ранее учитель должен был проживать в населенном пункте крупнее заявленных в программе. Участниками конкурса могут стать лица моложе 55 лет.

Школы в уральских населенных пунктах выбрали для себя специалисты из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской республики, Забайкальского, Пермского и Красноярского краев.

Чтобы успеть принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться на сайте федеральной программы и выбрать одну из вакансий. Прием заявок завершится 17 апреля 2023 года. Победителей объявят до 15 мая.

В этом году 34 преподавателя смогут получить миллионную выплату. Далее учителя трудоустраиваются в школу с объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. По условиям договора педагоги должны проработать в школе не менее 5 лет со дня заключения трудового договора. Субсидии будут переведены на их счета до конца текущего года. Средствами можно будет распоряжаться по своему усмотрению.

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#Анастасия Стрежнева#Губернатор#Образование#Педагоги#Конкурс#Национальный проект#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Евгений Куйвашев
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