Миллион рублей получат победители конкурса «Земский учитель» в Свердловской области

В этом году 34 преподавателя смогут получить миллионную выплату. Далее учителя трудоустраиваются в школу с объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. По условиям договора педагоги должны проработать в школе не менее 5 лет со дня заключения трудового договора. Субсидии будут переведены на их счета до конца текущего года. Средствами можно будет распоряжаться по своему усмотрению.