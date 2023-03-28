Мусульманский образовательный центр и мечеть будут построены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Мусульманский центр будет построен около Шувакишского лесопарка на Серовском тракте. Кроме комплекса зданий будет иметься еще подземная автостоянка, пишет «Уральский рабочий».
В мусульманском центре будут отстроены четыре этажа. На первом этаже будут располагаться общепит и мусульманская лавка, а на втором комнаты для прихожан, рассчитанные на двух человек, в которых также будут располагаться душевые помещения и кухни.
Мечеть будет двухэтажной. На первом этаже обустроят женский зал для молебен и вестибюль, а на втором зал и вестибюль будет предназначаться для мужчин.
Напомним, в феврале 2023 года полицейские неожиданно устроили облаву в екатеринбургской мечети и принялись проверять документы у присутствующих. После проверки было выявлено пять нелегальных мигрантов.