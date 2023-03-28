TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Мусульманский образовательный центр и мечеть будут построены в Екатеринбурге

28 марта 2023, 03:41
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга решили построить в городе комплекс из мечети и мусульманского образовательного центра. Под строительство этих зданий выделено 8 гектаров.

Мусульманский центр будет построен около Шувакишского лесопарка на Серовском тракте. Кроме комплекса зданий будет иметься еще подземная автостоянка, пишет «Уральский рабочий».

В мусульманском центре будут отстроены четыре этажа. На первом этаже будут располагаться общепит и мусульманская лавка, а на втором комнаты для прихожан, рассчитанные на двух человек, в которых также будут располагаться душевые помещения и кухни.

Мечеть будет двухэтажной. На первом этаже обустроят женский зал для молебен и вестибюль, а на втором зал и вестибюль будет предназначаться для мужчин.

Напомним, в феврале 2023 года полицейские неожиданно устроили облаву в екатеринбургской мечети и принялись проверять документы у присутствующих. После проверки было выявлено пять нелегальных мигрантов.

Люди в камуфляже и с автоматами нагрянули в мечеть в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Духосошественская церковь, связанная с семьей Достоевских, прошла реставрацию в МОНа территории храма Иоанна Кронштадтского загорелась воскресная школаБолее четырех тысяч прихожан посетили храмы Нижнего Тагила в Рождество
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мечеть#Строительство#Серовский тракт#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
Вчера, 09:17
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
26 марта 10:30
«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП
Вчера, 09:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
Вчера, 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
Вчера, 07:00
За выходные пять человек провалились под лед в Свердловской области
Вчера, 12:27