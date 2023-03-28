На 31 марта назначен суд над депутатом Ильиной за незаконный митинг под Тагилом

Стихийный митинг против разработки щебня рядом с поселком Леневка состоялся 16 марта. Рядом находятся санаторий, садовые участки и детские лагеря. Однако, публичное мероприятие не было согласовано с администрацией города, а организатором признали Римму Ильину. Позже она заявила, что не присутствовала на митинге, так как в это время была в администрации ГГО на слушаниях по постройке щебеночного карьера.