TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

На 31 марта назначен суд над депутатом Ильиной за незаконный митинг под Тагилом

28 марта 2023, 12:16
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле назначено судебное заседание по делу депутата городской думы Риммы Ильиной за организацию незаконного митинга на Леневке.

Дело по административной статье рассматривается в Пригородном районном суде Свердловской области. Первое заседание назначено на 31 марта. Римме Ильиной, как должностному лицу, грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Стихийный митинг против разработки щебня рядом с поселком Леневка состоялся 16 марта. Рядом находятся санаторий, садовые участки и детские лагеря. Однако, публичное мероприятие не было согласовано с администрацией города, а организатором признали Римму Ильину. Позже она заявила, что не присутствовала на митинге, так как в это время была в администрации ГГО на слушаниях по постройке щебеночного карьера.

Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Горноуральская дума порекомендовала приостановить разработку карьера на ЛеневкеОрганизатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участниковДепутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня
#Митинг#Суд#Заседание#Разработка карьера на Леневке под Нижним Тагилом#Общество#Депутат#Эксклюзив#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Римма Ильина
Подпишитесь
Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:32
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:48
Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух
Сегодня, 14:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
Вчера, 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
Вчера, 07:00
Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
Вчера, 09:17