На 31 марта назначен суд над депутатом Ильиной за незаконный митинг под Тагилом

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Дело по административной статье рассматривается в Пригородном районном суде Свердловской области. Первое заседание назначено на 31 марта. Римме Ильиной, как должностному лицу, грозит штраф до 40 тысяч рублей.
Стихийный митинг против разработки щебня рядом с поселком Леневка состоялся 16 марта. Рядом находятся санаторий, садовые участки и детские лагеря. Однако, публичное мероприятие не было согласовано с администрацией города, а организатором признали Римму Ильину. Позже она заявила, что не присутствовала на митинге, так как в это время была в администрации ГГО на слушаниях по постройке щебеночного карьера.