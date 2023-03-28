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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Несколько десятков силовиков приехали к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

28 марта 2023, 16:09
Фото: 1MI
На территории Кольцово в Екатеринбурге проводились пожарно-тактические учения по устранению пожаров самолетов. Мероприятие проходило 28 марта 2023 года.

К аэропорту прибыло восемь служебных машин МЧС и несколько десятков пожарных, пишет Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарно-тактические учения продолжались около аэропорта несколько часов.

Напомним, в ноябре 2022 года в Кольцово проходили тайные учения с участием 120 жителей Екатеринбурга. Самолет «горел», а несколько пассажиров «пострадали»: получили «черепно-мозговую травму» и травмирование костей.

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#Елизавета Зиборова#Пожар#Учения#МЧС#Пожарные#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Кольцово#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург
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