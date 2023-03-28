Несколько десятков силовиков приехали к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
К аэропорту прибыло восемь служебных машин МЧС и несколько десятков пожарных, пишет Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарно-тактические учения продолжались около аэропорта несколько часов.
Напомним, в ноябре 2022 года в Кольцово проходили тайные учения с участием 120 жителей Екатеринбурга. Самолет «горел», а несколько пассажиров «пострадали»: получили «черепно-мозговую травму» и травмирование костей.