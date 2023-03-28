Незаконная свалка с отходами обнаружена под Сысертью

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В ведомство пожаловался местный житель, который рассказал, что она земельном участке незаконно размещены бытовые отходы. Мусор лежал на земле около СНТ «Солнечный» и села Кадниково Сысертского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сперва на место выехали сотрудники прокуратуры и специалисты «Центра экологического мониторинга и контроля». Там они лично увидели подтверждение словам жалующегося мужчины. На участке они обнаружили автомобильные покрышки, строительные отходы и др.
В ходе проверки выяснилось, что обязанность по содержанию и очистке от мусора данного участка лежит на органах местного самоуправления. Прокурор обратился в суд и потребовал от мэрии сделать там уборку. После этого участок был очищен от захламления.