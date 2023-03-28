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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Незаконная свалка с отходами обнаружена под Сысертью

28 марта 2023, 13:28
Фото: 1MI
Под Сысертью от бытовых отходов очищен участок земли общей площадью 700 квадратных метров. Очистка произвелась по требованию природоохранной прокуратуры.

В ведомство пожаловался местный житель, который рассказал, что она земельном участке незаконно размещены бытовые отходы. Мусор лежал на земле около СНТ «Солнечный» и села Кадниково Сысертского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сперва на место выехали сотрудники прокуратуры и специалисты «Центра экологического мониторинга и контроля». Там они лично увидели подтверждение словам жалующегося мужчины. На участке они обнаружили автомобильные покрышки, строительные отходы и др.

В ходе проверки выяснилось, что обязанность по содержанию и очистке от мусора данного участка лежит на органах местного самоуправления. Прокурор обратился в суд и потребовал от мэрии сделать там уборку. После этого участок был очищен от захламления.

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#Елена Озерова#Мусор#ТКО#Прокурор#Суд#Происшествия#Новости УрФО
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