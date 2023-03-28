Обмотавшие подростка скотчем в Алапаевске сверстники извинились перед ним

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В поселке Верхняя Синячиха произошел инцидент, который его инициаторы сняли на видео и распространяли среди знакомых. На нем видно, что подростки лет 15-и издеваются над своим ровесником — обматывают его скотчем, пытаются снять брюки, а также бьют по лицу. Жертва не сопротивляется, а только просит прекратить издевательства.
Причиной конфликта, по словам друзей пострадавшего, является желание подростков отомстить парню за то, что он якобы чем-то обидел их друга. Зачинщики инцидента до этого нормально общались с пострадавшим, ни в каких агрессивных выходках замечены не были, рассказал «КП-Екатеринбург».
Ролик попал на глаза молодым людям, знакомым и с нападавшими, и с жертвой. Они потребовали удались видео и извиниться перед парнем. Подростки записали новый ролик, в котором каждый из них просит прощения за случившееся. Пострадавший их извинения принял.
По факту инцидента проводится проверка, он зарегистрирован в дежурной части полиции Алапаевска. В госпитализации мальчик не нуждается, сообщили в МО МВД «Алапаевска».