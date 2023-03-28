Обмотавшие подростка скотчем в Алапаевске сверстники извинились перед ним

В поселке Верхняя Синячиха произошел инцидент, который его инициаторы сняли на видео и распространяли среди знакомых. На нем видно, что подростки лет 15-и издеваются над своим ровесником — обматывают его скотчем, пытаются снять брюки, а также бьют по лицу. Жертва не сопротивляется, а только просит прекратить издевательства.