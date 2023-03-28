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Обнаженный мужчина разбил припаркованный автомобиль на Уралмаше в Екатеринбурге

28 марта 2023, 04:59
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга в обнаженном виде разбил автомобиль, стоявший на парковке. Инцидент произошел ночью 27 марта 2023 года на Уралмаше.

Свидетели происшествия рассказали, что екатеринбуржец разбил стекла в машине и разбросал вещи неподалеку на асфальте.

Сотрудники полиции задержали свердловчанина, но позднее передали его скорой помощи. Мужчину доставили в медицинское спецучреждение, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка. Владелец пострадавшей машины заявление в полицию не писал.

Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге неизвестный мужчина пугал жителей многоэтажки, рисуя собственной кровью свастику на стене подъезда.

Рисовал свастику кровью: мужчина напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге
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