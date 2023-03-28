Обнаженный мужчина разбил припаркованный автомобиль на Уралмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 04:59
Свидетели происшествия рассказали, что екатеринбуржец разбил стекла в машине и разбросал вещи неподалеку на асфальте.
Сотрудники полиции задержали свердловчанина, но позднее передали его скорой помощи. Мужчину доставили в медицинское спецучреждение, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
По данному факту в настоящий момент проводится проверка. Владелец пострадавшей машины заявление в полицию не писал.
Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге неизвестный мужчина пугал жителей многоэтажки, рисуя собственной кровью свастику на стене подъезда.