Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В Нижнем Тагиле 31 марта состоится судебное заседание по делу депутата гордумы Риммы Ильиной за организацию незаконного митинга на Леневке. Как должностному лицу ей грозит штраф до 40 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться в Пригородном районном суде.
Светофоры с четырьмя фазами появятся на ремонтируемом мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Для этих целей уже подготовлено техническое задание и составлена смета на модернизацию светофоров.
Жильцам многоквартирных домов в Нижнем Тагиле разрешат огораживать территорию. Хотя согласно местными правилами благоустройства на настоящий момент это запрещено.
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле, а в следующем — на Черноисточинском шоссе. На обеих дорогах запланирована модернизация.
67-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат, но в этот момент ее заметили сотрудники ППС, патрулировавшие улицу, и задержали ее. Началось все с того, что женщине позвонили мошенники. За три недели ради них она продала дом и взяла кредиты, а после продолжала следовать их поручениям.