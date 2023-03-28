67-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат, но в этот момент ее заметили сотрудники ППС, патрулировавшие улицу, и задержали ее. Началось все с того, что женщине позвонили мошенники. За три недели ради них она продала дом и взяла кредиты, а после продолжала следовать их поручениям.