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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Тагиле, а депутата будут судить

28 марта 2023, 15:32
Фото: TagilCity.ru
Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле, а депутата будут судить. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 марта.

В Нижнем Тагиле 31 марта состоится судебное заседание по делу депутата гордумы Риммы Ильиной за организацию незаконного митинга на Леневке. Как должностному лицу ей грозит штраф до 40 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться в Пригородном районном суде.

На 31 марта назначен суд над депутатом Ильиной за незаконный митинг под Тагилом
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Светофоры с четырьмя фазами появятся на ремонтируемом мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Для этих целей уже подготовлено техническое задание и составлена смета на модернизацию светофоров.

В Нижнем Тагиле установят новые светофоры и модернизируют старые
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Жильцам многоквартирных домов в Нижнем Тагиле разрешат огораживать территорию. Хотя согласно местными правилами благоустройства на настоящий момент это запрещено.

Жильцам МКД в Нижнем Тагиле разрешат огораживать территорию забором
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«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле, а в следующем — на Черноисточинском шоссе. На обеих дорогах запланирована модернизация.

«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
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67-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат, но в этот момент ее заметили сотрудники ППС, патрулировавшие улицу, и задержали ее. Началось все с того, что женщине позвонили мошенники. За три недели ради них она продала дом и взяла кредиты, а после продолжала следовать их поручениям.

Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
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Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
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