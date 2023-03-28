Пермская ЦБК развивает производство гофротары

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сейчас компания активно модернизирует производство гофротары с целью улучшения производительности, повышения качества и разнообразия ассортимента продукции.
В реализацию проекта вложили 129 миллионов рублей. Часть инвестиций была направлена на приобретение и установку нового оборудования. В том числе речь идет о трех гофроагрегатах, с помощью которых изготавливается двух-, трёх- и пятислойный гофрокартон. Эту продукцию часто используют предприятия по производству упаковки, сообщает издание properm.ru.
В январе 2023 года Пермская ЦБК стала использовать новую технологию, позволяющую изготавливать уникальную упаковку для индивидуальных клиентов. Речь идет о многоточечной склейке гофроящиков. По словам ведущего специалиста клиентского сервиса ПЦБК Михаила Орехова, данная технология используется в том числе и при создании ящиков сложной конфигурации, которые позволяют транспортировать товар до места назначения в полной сохранности и заметно выделить его на полках.
Отметим, что сейчас предприятие поставило цель - сократить объемы ручного труда. Для этого в производство вводят соответствующее оборудование, например автоматический разделитель гофроящиков E-BREAK и систему искрогашения марки FireFly AB, которая направлена на предотвращение возгорания внутри трубопровода.
Руководитель производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков рассказал о переходе предприятия на новую систему планирования и управления производством. Это произойдет уже в течение текущего года. Также компания планирует запустить оборудование для сшивки гофрокоробов проволокой. Одновременно с этим проводятся мероприятия по повышению надежности машин и уменьшению технологического отхода. Третьяков отметил, что для наращивания мощностей необходимо приобрести дополнительные производственные линии.
Известно, что штат сотрудников Пермской целлюлозно-бумажной компании составляет 2600 человек. Как показывает статистика, каждый двадцатый гофроящик в стране изготавливается в ПЦБК. Директор производства подчеркнул необходимость обеспечения надежности компании для клиентов и работников, что особенно важно в условиях экономической нестабильности.