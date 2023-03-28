Пермская ЦБК развивает производство гофротары

В реализацию проекта вложили 129 миллионов рублей. Часть инвестиций была направлена на приобретение и установку нового оборудования. В том числе речь идет о трех гофроагрегатах, с помощью которых изготавливается двух-, трёх- и пятислойный гофрокартон. Эту продукцию часто используют предприятия по производству упаковки, сообщает издание properm.ru.