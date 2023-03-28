TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Пермская ЦБК развивает производство гофротары

28 марта 2023, 10:05
Фото: ПЦБК
Модернизация производства Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) продолжается. За последние четыре года на предприятии были реализованы инвестиционные проекты «Сила бумаги» и «Сила картона».

Сейчас компания активно модернизирует производство гофротары с целью улучшения производительности, повышения качества и разнообразия ассортимента продукции.

В реализацию проекта вложили 129 миллионов рублей. Часть инвестиций была направлена на приобретение и установку нового оборудования. В том числе речь идет о трех гофроагрегатах, с помощью которых изготавливается двух-, трёх- и пятислойный гофрокартон. Эту продукцию часто используют предприятия по производству упаковки, сообщает издание properm.ru.

В январе 2023 года Пермская ЦБК стала использовать новую технологию, позволяющую изготавливать уникальную упаковку для индивидуальных клиентов. Речь идет о многоточечной склейке гофроящиков. По словам ведущего специалиста клиентского сервиса ПЦБК Михаила Орехова, данная технология используется в том числе и при создании ящиков сложной конфигурации, которые позволяют транспортировать товар до места назначения в полной сохранности и заметно выделить его на полках.

Отметим, что сейчас предприятие поставило цель - сократить объемы ручного труда. Для этого в производство вводят соответствующее оборудование, например автоматический разделитель гофроящиков E-BREAK и систему искрогашения марки FireFly AB, которая направлена на предотвращение возгорания внутри трубопровода.

Руководитель производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков рассказал о переходе предприятия на новую систему планирования и управления производством. Это произойдет уже в течение текущего года. Также компания планирует запустить оборудование для сшивки гофрокоробов проволокой. Одновременно с этим проводятся мероприятия по повышению надежности машин и уменьшению технологического отхода. Третьяков отметил, что для наращивания мощностей необходимо приобрести дополнительные производственные линии.

Известно, что штат сотрудников Пермской целлюлозно-бумажной компании составляет 2600 человек. Как показывает статистика, каждый двадцатый гофроящик в стране изготавливается в ПЦБК. Директор производства подчеркнул необходимость обеспечения надежности компании для клиентов и работников, что особенно важно в условиях экономической нестабильности.

Подпишитесь
Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:32
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:48
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
Вчера, 07:00
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
Вчера, 10:47
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
26 марта 10:30
Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
Вчера, 09:17