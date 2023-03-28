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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Под Мурманском мужчина со стрельбой похитил многодетную мать

28 марта 2023, 10:26
Фото: 1MI
Многодетную мать и бывшую супругу похитил под Мурманском местный житель. Он расстрелял женщину из ружья.

Женщине было 42 года, пишет Telegram-канал Shot. Похищение произошло вечером 27 марта на Олимпийской улице в Кировске. Сначала мужчина выстрелил в бывшую жену, а затем затолкал ее в микроавтобус.

Все это видели свидетели, которые позвонили в полицию. Вскоре авто удалось перехватить, но женщины в нем не было. Там были лишь следы крови.

Нападавшего задержали - это 44-летний житель Мурманска, ранее судимый за незаконное лишение человека свободы. Позднее было найдено и тело убитой. Оно находилось в промзоне Кировска.

Предварительно известно, что убийство мужчина совершил из личной неприязни. У убитой остались четыре ребенка.

Уголовное дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Расстрел#Похищение#Похищение человека#Уголовное дело#Криминал
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