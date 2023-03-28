Под Мурманском мужчина со стрельбой похитил многодетную мать

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Женщине было 42 года, пишет Telegram-канал Shot. Похищение произошло вечером 27 марта на Олимпийской улице в Кировске. Сначала мужчина выстрелил в бывшую жену, а затем затолкал ее в микроавтобус.
Все это видели свидетели, которые позвонили в полицию. Вскоре авто удалось перехватить, но женщины в нем не было. Там были лишь следы крови.
Нападавшего задержали - это 44-летний житель Мурманска, ранее судимый за незаконное лишение человека свободы. Позднее было найдено и тело убитой. Оно находилось в промзоне Кировска.
Предварительно известно, что убийство мужчина совершил из личной неприязни. У убитой остались четыре ребенка.
Уголовное дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.