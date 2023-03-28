Погибли при штурме: в Каменске-Уральском попрощаются с двумя бойцами ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
45-летний Александр Пиджаков и 36-летний Дмитрий Милицкий, принимавшие участие в боевых действиях на СВО в составе ЧВК «Вагнер», погибли при штурме вражеских укреплений в Артемовске.
Это бесстрашные, добрые, жизнерадостные люди с обостренным чувством справедливости. Они погибли в ожесточенных боях за освобождение города, сообщают в администрации Каменска-Уральского.
Александр - уроженец деревни Щербаковка. Принято решение похоронить его именно там. Дмитрий Милицкий много лет проработал на одном из предприятий Каменска-Уральского, воспитывал сына. Его похоронят на Аллее Героев Волковского кладбища.
Оба они награждены медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер», сообщает издание Е1.
Прощание с бойцами состоится 28 марта в 12.30 в Каменске-Уральском на Аллее Славы.
Как сообщалось, 28 марта в Каменске-Уральском состоится прощание с десантником Михаилом Муравьевым.