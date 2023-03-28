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Погибли при штурме: в Каменске-Уральском попрощаются с двумя бойцами ЧВК «Вагнер»

28 марта 2023, 06:32
С погибшими при штурме Артемовска бойцами ЧВК "Вагнер" попрощаются 28 марта в Каменске-Уральском.

45-летний Александр Пиджаков и 36-летний Дмитрий Милицкий, принимавшие участие в боевых действиях на СВО в составе ЧВК «Вагнер», погибли при штурме вражеских укреплений в Артемовске.

Это бесстрашные, добрые, жизнерадостные люди с обостренным чувством справедливости. Они погибли в ожесточенных боях за освобождение города, сообщают в администрации Каменска-Уральского.

Фото: администрация Каменска-Уральского. Александр Пиджаков (слева) и Дмитрий Милицкий (справа)

Александр - уроженец деревни Щербаковка. Принято решение похоронить его именно там. Дмитрий Милицкий много лет проработал на одном из предприятий Каменска-Уральского, воспитывал сына. Его похоронят на Аллее Героев Волковского кладбища.

Оба они награждены медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер», сообщает издание Е1.

Прощание с бойцами состоится 28 марта в 12.30 в Каменске-Уральском на Аллее Славы.

Как сообщалось, 28 марта в Каменске-Уральском состоится прощание с десантником Михаилом Муравьевым.

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#СВО#Смерть#Прощание#Военнослужащие#Происшествия#Операция на Украине#Каменск-Уральский#Свердловская область#Наталья Лушина
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