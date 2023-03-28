Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле

В полиции регулярно напоминают о том, что не стоит брать трубку, если звонит незнакомый номер. Если же звонящие представляются сотрудниками банка, полиции и прочих ведомств, а также просят данные карты или оформить кредит, то необходимо прервать разговор и обратиться в полицию. В ведомстве напомнили, что сотрудники банка никогда не просят у своих клиентов их личные данные, а также данные банковских карт.