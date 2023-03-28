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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле

28 марта 2023, 06:32
Фото: TagilCity.ru

Пенсионерка пыталась поджечь военкомат в Нижнем Тагиле

67-летняя женщина пыталась поджечь военкомат на улице Бажова, 5 в Нижнем Тагиле. Однако сделать это ей не удалось, так как в этот момент ее заметили сотрудники ППС, патрулировавшие улицу.

Все началось с того, что женщине позвонили мошенники. В течение трех недель пенсионерка поддерживала с ними связь, брала кредиты и даже продала дом. Никому из родных она об этом не говорила, рассказал TagilCity.ru собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, когда мошенники поняли, что у женщины больше денег нет, они предложили изготовить что-то похожее на коктейль Молотова и бросить в военкомат. Когда пенсионерка пришла на место и уже пыталась сделать бутылку с горючей смесью, ее заметили сотрудники ППС, патрулировавшие улицу. Они заподозрили, что не все в порядке и остановили женщину, рассказывает собеседник редакции.

Нанести ущерб военкомату пенсионерка не успела. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

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В полиции регулярно напоминают о том, что не стоит брать трубку, если звонит незнакомый номер. Если же звонящие представляются сотрудниками банка, полиции и прочих ведомств, а также просят данные карты или оформить кредит, то необходимо прервать разговор и обратиться в полицию. В ведомстве напомнили, что сотрудники банка никогда не просят у своих клиентов их личные данные, а также данные банковских карт.

Напомним, ранее стало известно о том, что жителям Нижнего Тагила стали поступать звонки «из банка» ВТБ через Viber с просьбой подтвердить заявку на смену номера. Один из жителей города рассказал, что он не является клиентом данного учреждения, но ему якобы позвонил сотрудник и попросил подтвердить смену номера телефона.

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