Прокуратура Москвы утвердила обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По версии следствия, в июле 2022 года Евгений Ройзман* провел в прямом эфире публичный виртуальный диалог с неограниченным кругом пользователей, в ходе которого сообщил информацию, которая указывает на признаки убеждения адресата в негативном характере целей использования ВС России.
Он обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. По данной статье экс-мэру Екатеринбурга может грозить либо лишение свободы максимальным сроком до трех лет и ограничения в правах занимать ряд должностей и заниматься некоторыми видами деятельности, либо штраф до 300 тысяч рублей и до трех лет принудительных работ, рассказали в пресс-службе прокуратуры ЦАО Москвы.
Ранее сообщалось, что бывший глава Екатеринбурга находится под следствием, на его деятельность наложены некоторые ограничения. Так, он не может пользоваться интернетом и получать прессу, однако передвигаться ему не запрещено.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.