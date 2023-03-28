Прокуратура Москвы утвердила обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Он обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. По данной статье экс-мэру Екатеринбурга может грозить либо лишение свободы максимальным сроком до трех лет и ограничения в правах занимать ряд должностей и заниматься некоторыми видами деятельности, либо штраф до 300 тысяч рублей и до трех лет принудительных работ, рассказали в пресс-службе прокуратуры ЦАО Москвы.