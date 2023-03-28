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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

28 марта 2023, 11:02
Фото: 1MI
В прокуратуре считают, что бывший глава Екатеринбурга дискредитировал ВС РФ в прямом эфире.

По версии следствия, в июле 2022 года Евгений Ройзман* провел в прямом эфире публичный виртуальный диалог с неограниченным кругом пользователей, в ходе которого сообщил информацию, которая указывает на признаки убеждения адресата в негативном характере целей использования ВС России.

Он обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. По данной статье экс-мэру Екатеринбурга может грозить либо лишение свободы максимальным сроком до трех лет и ограничения в правах занимать ряд должностей и заниматься некоторыми видами деятельности, либо штраф до 300 тысяч рублей и до трех лет принудительных работ, рассказали в пресс-службе прокуратуры ЦАО Москвы.

Ранее сообщалось, что бывший глава Екатеринбурга находится под следствием, на его деятельность наложены некоторые ограничения. Так, он не может пользоваться интернетом и получать прессу, однако передвигаться ему не запрещено.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

Расследование дела экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* о дискредитации ВС РФ завершено
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Прокуратура#Суд#Криминал#Обвинение#Следствие#Евгений Ройзман
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