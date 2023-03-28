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Родители попробовали сдать ЕГЭ в рамках всероссийской акции в Нижнем Тагиле

28 марта 2023, 15:31
Фото: 1MI
Родители учеников старших классов писали ЕГЭ по русскому языку в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая состоялась в гимназии №18 в Нижнем Тагиле.

По словам замдиректора гимназии Натальи Виноградовой, все условия прохождения настоящего ЕГЭ во время акции полностью соблюдены, рассказали в пресс-службе администрации города.

Работы будут проверять специалисты гимназии, и те, кому интересно, могут узнать свои итоги.

По словам мамы одной из учениц, данное мероприятие может помочь родителям понять чувства своих детей перед выпускным школьным экзаменом и во время него. А также через что проходят выпускники и стоит ли сильно волноваться в ожидании сначала самого ЕГЭ, а потом его результатов.

После завершения экзамена родители могли задавать вопросы по ЕГЭ членам пункта проведения экзамена и сотрудникам управления образования.

Напомним, в феврале 2023 года девятиклассница, обучающаяся в лицее, потеряла сознание после неудачной сдачи экзамена по русскому языку. По словам ее отца, девушка серьезно готовилась и очень переживала из-за плохого результата написанного экзамена.

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