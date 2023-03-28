Родители попробовали сдать ЕГЭ в рамках всероссийской акции в Нижнем Тагиле

По словам мамы одной из учениц, данное мероприятие может помочь родителям понять чувства своих детей перед выпускным школьным экзаменом и во время него. А также через что проходят выпускники и стоит ли сильно волноваться в ожидании сначала самого ЕГЭ, а потом его результатов.