Родители попробовали сдать ЕГЭ в рамках всероссийской акции в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
По словам замдиректора гимназии Натальи Виноградовой, все условия прохождения настоящего ЕГЭ во время акции полностью соблюдены, рассказали в пресс-службе администрации города.
Работы будут проверять специалисты гимназии, и те, кому интересно, могут узнать свои итоги.
По словам мамы одной из учениц, данное мероприятие может помочь родителям понять чувства своих детей перед выпускным школьным экзаменом и во время него. А также через что проходят выпускники и стоит ли сильно волноваться в ожидании сначала самого ЕГЭ, а потом его результатов.
После завершения экзамена родители могли задавать вопросы по ЕГЭ членам пункта проведения экзамена и сотрудникам управления образования.
Напомним, в феврале 2023 года девятиклассница, обучающаяся в лицее, потеряла сознание после неудачной сдачи экзамена по русскому языку. По словам ее отца, девушка серьезно готовилась и очень переживала из-за плохого результата написанного экзамена.