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РЖД не согласны с заключениями Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

28 марта 2023, 17:38
Фото: 1MI
В РЖД не согласны с рядом заявлений Генеральной прокуратуры и Федерального казначейства относительно нарушений на строящихся объектах проекта по развитию БАМа и Транссиба, о чем в письме подробно рассказал генеральный директор монополии Олег Белозеров.

Как сообщает ria.ru, в понедельник официальное лицо Генпрокуратуры России Екатерина Пересыпина заявила, что первый этап воплощения инициативы по развитию БАМа и Транссиба не завершен. Отставание наблюдается и при реализации второго этапа проекта, при этом контролирующие ведомства выявили ряд нарушений рабочего процесса.

День спустя Белозеров, выступая на Совете Федерации, уточнил, что постоянно находится на связи с Генпрокуратурой и ее руководством. Каждый недочет детально разбирается и по возможности исправляется. Глава РЖД напомнил, что органы прокурорского надзора трудятся над тем, чтобы выявить нарушения законодательства, однако их подход к оценке фактов подразумевает деление на черное и белое. Белозеров считает, что это в корне неверно и все зависит от нюансов трактования. Также он упоминает существующую ссылку на проверку Федерального казначейства. Руководитель монополии заявил, что сейчас ведутся активные дискуссии относительно претензий надзорных ведомств и по ряду позиций сторонам пока не удалось прийти к общему мнению.

Белозеров назвал “Российские железные дороги” хозяйствующим субъектом, который сам вправе принимать решения, касающиеся своей деятельности. Последнее слово должно оставаться за РЖД. Глава компании подписал письмо, которое передадут в Федеральное казначейство в качестве ответа на претензии. Белозеров уточнил, что в документе около 700 листов, на которых подробно отражена позиция руководства монополии по выявленным недочетам со ссылками на законодательство. При этом он отмечает, что компания не считает себя на 100% правой.

Белозеров заявил, что прокуратура настаивает на реализации объекта в полном объеме, с обязательным исполнением таких второстепенных задач, как посеянная трава и установка шумозащитного экрана, в противном случае работа не будет считаться завершенной. Глава РЖД призывает войти в положение компании, которая исполняет роль заказчика, и смотреть на вопрос шире.

При этом он напомнил, что РЖД непрерывно находится на связи со всеми проверяющими.

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