РЖД не согласны с заключениями Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

День спустя Белозеров, выступая на Совете Федерации, уточнил, что постоянно находится на связи с Генпрокуратурой и ее руководством. Каждый недочет детально разбирается и по возможности исправляется. Глава РЖД напомнил, что органы прокурорского надзора трудятся над тем, чтобы выявить нарушения законодательства, однако их подход к оценке фактов подразумевает деление на черное и белое. Белозеров считает, что это в корне неверно и все зависит от нюансов трактования. Также он упоминает существующую ссылку на проверку Федерального казначейства. Руководитель монополии заявил, что сейчас ведутся активные дискуссии относительно претензий надзорных ведомств и по ряду позиций сторонам пока не удалось прийти к общему мнению.