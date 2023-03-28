Сожители в Екатеринбурге задержаны за продажу наркотиков

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Сбытчики наркотических веществ находились в автомобиле, когда их выявили сотрудники полиции в Орджоникидзевском районе. Во время досмотра автомобиля было обнаружено около 40 грамм подозрительного вещества. В ходе осмотра квартиры было найдено то же вещество более 1,3 килограмма, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Также в квартире полицейские обнаружили весы, материалы для упаковок и другие предметы, которые используют для фасования наркотиков.
Результаты экспертизы показали, что исследуемое вещество является синтетическим наркотиком метадон. В отношении мужчины и женщины было возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков им грозит тюремный срок.
Напомним, недавно в Екатеринбурге была задержана неоднократно судимая 30-летняя женщина, у которой были найдены 5,65 грамма синтетических запрещенных веществ. Теперь ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.