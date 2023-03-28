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Сожители в Екатеринбурге задержаны за продажу наркотиков

28 марта 2023, 05:58
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
33-летний мужчина и 40-летняя женщина были задержаны полицейскими в Екатеринбурге по подозрению в обороте синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Сбытчики наркотических веществ находились в автомобиле, когда их выявили сотрудники полиции в Орджоникидзевском районе. Во время досмотра автомобиля было обнаружено около 40 грамм подозрительного вещества. В ходе осмотра квартиры было найдено то же вещество более 1,3 килограмма, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Также в квартире полицейские обнаружили весы, материалы для упаковок и другие предметы, которые используют для фасования наркотиков.

Результаты экспертизы показали, что исследуемое вещество является синтетическим наркотиком метадон. В отношении мужчины и женщины было возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков им грозит тюремный срок.

Напомним, недавно в Екатеринбурге была задержана неоднократно судимая 30-летняя женщина, у которой были найдены 5,65 грамма синтетических запрещенных веществ. Теперь ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге задержана женщина-курьер с 11 свертками наркотиков
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#Елизавета Зиборова#Наркотики#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Общество#Новости УрФО
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