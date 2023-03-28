Сожители в Екатеринбурге задержаны за продажу наркотиков

Сбытчики наркотических веществ находились в автомобиле, когда их выявили сотрудники полиции в Орджоникидзевском районе. Во время досмотра автомобиля было обнаружено около 40 грамм подозрительного вещества. В ходе осмотра квартиры было найдено то же вещество более 1,3 килограмма, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.