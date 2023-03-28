Суд Нижнего Тагила продлил арест задержанных по делу о смерти Шамрина силовиков

Как сообщалось, инцидент произошел 29 января. Задержанного и помещенного в полицейский УАЗ мужчину привезли в отделение полиции уже мертвым. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что у него сломан шейный позвонок. Ключевой свидетель по делу Шамрина, находившийся с ним в отсеке для заключенных, 25 марта скончался.