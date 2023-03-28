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Updated Сегодня, 14:00

Суд Нижнего Тагила продлил арест задержанных по делу о смерти Шамрина силовиков

28 марта 2023, 13:58
Фото: 1MI
Силовики из Нижнего Тагила, арестованные по делу о смерти в полицейском УАЗе Сергея Шамрина, останутся под стражей еще на месяц.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 28 марта принял решение продлить арест правоохранителей Максима Онучина и Павла Горшкова до 30 апреля, сообщает «Реальный Тагил». Их обвиняют в превышении должностных полномочий во время задержания мужчины и помещения его в специальный отсек полицейского «УАЗ-Патриот».

Как сообщалось, инцидент произошел 29 января. Задержанного и помещенного в полицейский УАЗ мужчину привезли в отделение полиции уже мертвым. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что у него сломан шейный позвонок. Ключевой свидетель по делу Шамрина, находившийся с ним в отсеке для заключенных, 25 марта скончался.

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