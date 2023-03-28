Свердловчанка рассказала о состоянии дочери после укуса собаки в питомнике Полевского

Сейчас девочка проходит процедуры физиолечения, а также посещает сеансы психолога. Кроме того, у пострадавшей теперь появилась боязнь собак, а ее поступление в школу пришлось перенести на год позже. По словам мамы ребенка, следы ран на лице останутся на всю жизнь.