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Свердловчанка рассказала о состоянии дочери после укуса собаки в питомнике Полевского

28 марта 2023, 16:50
Фото: 1MI
Женщина рассказала о состоянии своей шестилетней дочери после того, как ее укусила за лицо собака питомника «Эльбрус» в Полевском во время экскурсии. Происшествие случилось 19 января 2023 года.

Девочке были диагностированы укушенные раны щечной области, которые пришлось зашивать. Раны после хирургического вмешательства заживали несколько недель, пишет «КП-Екатеринбург».

Сейчас девочка проходит процедуры физиолечения, а также посещает сеансы психолога. Кроме того, у пострадавшей теперь появилась боязнь собак, а ее поступление в школу пришлось перенести на год позже. По словам мамы ребенка, следы ран на лице останутся на всю жизнь.

Семья шестилетней девочки собирается потребовать возмещение морального и физического ущерба.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, девочка, катаясь на ледяной горке, во время очередного спуска случайно врезалась в собаку, которая неожиданно выскочила ей навстречу. Собака укусила ребенка за щеку. Сотрудники питомника не обратили на происшествие внимания. Позже одна из сотрудниц продемонстрировала сертификат о прививке собаки от бешенства.

Собака покусала девочку в питомнике в Полевском
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#Елизавета Зиборова#Дети#Укус#Собака#Травма#Полевской#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Здоровье
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