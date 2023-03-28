Свердловчанка рассказала о состоянии дочери после укуса собаки в питомнике Полевского

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Девочке были диагностированы укушенные раны щечной области, которые пришлось зашивать. Раны после хирургического вмешательства заживали несколько недель, пишет «КП-Екатеринбург».
Сейчас девочка проходит процедуры физиолечения, а также посещает сеансы психолога. Кроме того, у пострадавшей теперь появилась боязнь собак, а ее поступление в школу пришлось перенести на год позже. По словам мамы ребенка, следы ран на лице останутся на всю жизнь.
Семья шестилетней девочки собирается потребовать возмещение морального и физического ущерба.
В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, девочка, катаясь на ледяной горке, во время очередного спуска случайно врезалась в собаку, которая неожиданно выскочила ей навстречу. Собака укусила ребенка за щеку. Сотрудники питомника не обратили на происшествие внимания. Позже одна из сотрудниц продемонстрировала сертификат о прививке собаки от бешенства.