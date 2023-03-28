Телефонная линия для садоводов по вопросам вывоза ТКО открыта в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Дату, время и место встреч представителей регионального оператора, МЧС и налоговой инспекции с руководством садовых товариществ предоставит администрация Нижнего Тагила. Задать вопросы по организации вывоза твердых коммунальных отходов и начислениям можно по телефону: 8(3435) 36-33-77, добавочный код 111.
К сожалению, на пятый год экологической реформы нам до сих пор приходится сталкиваться с ситуациями, когда руководство садовых товариществ не в курсе своих обязанностей по организации контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Поэтому мы решили в этом году уделить дополнительное внимание организации цивилизованного обращения с ТКО в СНТ, — отметил исполнительный директор компании «РИФЕЙ» Федор Потапов.
В ходе телефонных консультаций можно получить ответы на следующие вопросы: