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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Телефонная линия для садоводов по вопросам вывоза ТКО открыта в Нижнем Тагиле

28 марта 2023, 08:14
Фото: 1MI
Перед стартом садово-огороднического сезона специалисты компании «Рифей» выделили специальный телефонный номер для звонков по вопросам вывоза мусора с дачных территорий. Линия будет работать с 27 марта до 15 мая включительно.

Дату, время и место встреч представителей регионального оператора, МЧС и налоговой инспекции с руководством садовых товариществ предоставит администрация Нижнего Тагила. Задать вопросы по организации вывоза твердых коммунальных отходов и начислениям можно по телефону: 8(3435) 36-33-77, добавочный код 111.

К сожалению, на пятый год экологической реформы нам до сих пор приходится сталкиваться с ситуациями, когда руководство садовых товариществ не в курсе своих обязанностей по организации контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Поэтому мы решили в этом году уделить дополнительное внимание организации цивилизованного обращения с ТКО в СНТ, — отметил исполнительный директор компании «РИФЕЙ» Федор Потапов. 

В ходе телефонных консультаций можно получить ответы на следующие вопросы: 

  • как заключить договоры садовым товариществам без государственной регистрации;
  •  почему СНТ выгодно создать собственное место накопление ТКО;
  • какова стоимость транспортирования ТКО в 2023 году;
  •  где можно актуализировать существующий договор и многие другие.
#Анастасия Стрежнева#Общество#Рифей#Мусор#Вывоз мусора#ТКО#Свердловская область#Нижний Тагил#Федор Потапов
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