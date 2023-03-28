Телефонная линия для садоводов по вопросам вывоза ТКО открыта в Нижнем Тагиле

Дату, время и место встреч представителей регионального оператора, МЧС и налоговой инспекции с руководством садовых товариществ предоставит администрация Нижнего Тагила. Задать вопросы по организации вывоза твердых коммунальных отходов и начислениям можно по телефону: 8(3435) 36-33-77, добавочный код 111.