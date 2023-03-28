У мостов Свердловской области раздались взрывы

Во время весеннего ледохода перед низководными мостами могут скапливаться заторы из ледяных глыб, которые могут повредить мосты и оставить без сообщения с «большой землей» жителей десятков населенных пунктов. Поэтому принимаются меры по устранению этой опасности. Для проведения взрывных работ привлекаются специализированные организации, с соответствующей лицензией. Ход работ контролируется сотрудниками МЧС, сообщается в департаменте информационной политики Свердловской области.