У мостов Свердловской области раздались взрывы

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27 марта дорожники освободили от льда шесть низководных мостов. Взрывы ледовых полей, угрожающих сохранности мостов, произведены в Туринском и Слободотуринском районах. Работы начались с освобождения моста в селе Туринская Слобода, затем обработку прошли мосты близ деревень Барбашина, Макуй, вблизи села Жуковское в Туринском городском округе, у деревни Галактионовка и у села Липовское.
Во время весеннего ледохода перед низководными мостами могут скапливаться заторы из ледяных глыб, которые могут повредить мосты и оставить без сообщения с «большой землей» жителей десятков населенных пунктов. Поэтому принимаются меры по устранению этой опасности. Для проведения взрывных работ привлекаются специализированные организации, с соответствующей лицензией. Ход работ контролируется сотрудниками МЧС, сообщается в департаменте информационной политики Свердловской области.