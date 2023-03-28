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У мостов Свердловской области раздались взрывы

28 марта 2023, 08:01
Фото: 1MI

Дорожники взрывают лед у мостов Свердловской области

Дорожные службы взрывают ледовые поля у мостов Туринского и Слободотуринского районов Свердловской области.

27 марта дорожники освободили от льда шесть низководных мостов. Взрывы ледовых полей, угрожающих сохранности мостов, произведены в Туринском и Слободотуринском районах. Работы начались с освобождения моста в селе Туринская Слобода, затем обработку прошли мосты близ деревень Барбашина, Макуй, вблизи села Жуковское в Туринском городском округе, у деревни Галактионовка и у села Липовское.

Во время весеннего ледохода перед низководными мостами могут скапливаться заторы из ледяных глыб, которые могут повредить мосты и оставить без сообщения с «большой землей» жителей десятков населенных пунктов. Поэтому принимаются меры по устранению этой опасности. Для проведения взрывных работ привлекаются специализированные организации, с соответствующей лицензией. Ход работ контролируется сотрудниками МЧС, сообщается в департаменте информационной политики Свердловской области.

Паводки ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области
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#Наталья Лушина#Свердловская область#Природа#Дорожные службы#Лед#Мосты
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