Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Updated Сегодня, 15:46
Срок административного ареста бывшего главы Екатеринбурга приближается к концу. По словам адвоката Евгения Ройзмана*, Владислава Идамжапова, он закончится в 12:00 30 марта.
Однако не все участники юридического сообщества Екатеринбурга убеждены, что в полдень 30 марта Ройзман окажется на свободе. Дело в том, что против общественника в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ (до пяти лет лишения свободы) и прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.
В августе 2022 года суд оставил Евгения Ройзмана на время следствия на свободе, однако — с некоторыми ограничениями. К примеру, ему было запрещено средствами связи и интернетом.
Полного списка ограничений, наложенных судом на Евгения Вадимовича, в открытом доступе нет. Теоретически, одним из них могло быть, к примеру, требование находиться в квартире в определенное время суток или обязанность посещать отдел полиции в определенные дни недели, — предположил адвокат Иван Кадочников в беседе с TagilCity.ru.
Если продолжить это предположение, то 30 марта из спецприемника свердловчанина могут отвезти на заседание суда, где будет рассматриваться вопрос нарушения того или иного условия нахождения Евгения Ройзмана на (как это называют журналисты) «цифровом карантине». К слову, сторона обвинения может также сослаться на решение Ленинского райсуда, признавшего Ройзмана виновным в размещении видеоролика в соцсети «ВКонтакте».
Далее, по предположениям Ивана Кадочникова, Евгения Ройзмана теоретически могут поместить в СИЗО, где он пробудет вплоть до заседания суда, на котором будет рассматриваться уголовное дело против него. В одном из вариантов развития событий, суд может приговорить Ройзмана к минимальному сроку заключения, соответствующему времени, проведенному под стражей до суда, которое будет зачтено и Евгений Ройзман выйдет на свободу, как отбывший срок приговора. Подобная судебная практика применяется десятки лет, подчеркнул юрист.
К слову, известная своей правозащитной деятельностью на Урале юрист Анна Плюснина не вполне согласна с коллегой.
Действительно, условий «цифрового карантина» мы не знаем. Однако, если ориентироваться на судебную практику, то чаще всего суд запрещает покидать город, но разрешает свободно перемещаться внутри него. Кроме того, защита Евгения Вадимовича сможет указать, что находился он в спецприемнике не по своей воле и физические не мог бы выполнить некие гипотетические условия нахождения под следствием, — считает Анна Плюснина.
Тем не менее, одно из условий «цифрового карантина» все же было озвучено: запрет на пользование средствами связи и выход в интернет. Суд уже признал Евгения Ройзмана виновным в том, что тот использовал соцсеть «ВКонтакте», а значит, это может быть расценено, как нарушение. Таким образом, вышеописанный сценарий все же теоретически может воплотиться в реальности 30 марта или позже.
*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.