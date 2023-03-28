Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта

Тем не менее, одно из условий «цифрового карантина» все же было озвучено: запрет на пользование средствами связи и выход в интернет. Суд уже признал Евгения Ройзмана виновным в том, что тот использовал соцсеть «ВКонтакте», а значит, это может быть расценено, как нарушение. Таким образом, вышеописанный сценарий все же теоретически может воплотиться в реальности 30 марта или позже.