В 2023-м в 27 госкомпаниях стартуют программы развития поставщиков из сегмента МСП

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
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Согласно 223-ФЗ, госкомпании обязаны закупать у представителей сектора МСП минимум 25% годового стоимостного объема договоров. Об этом рассказали в Корпорации МСП. Также там отметили, что использование данного механизма стало возможным после принятия поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2022 году. Согласно этим поправкам, государственные компании могут воплощать в жизнь индивидуальные программы развития поставщиков. Они включают юридическую, финансовую и другие типы помощи, пишет vedomosti.ru.
Организации в рамках 223-ФЗ могут заключать долгосрочные офсетные контракты. По ним, если исполнитель инвестирует средства (свои или заемные) в производство, то заказчик должен на протяжении определенного времени закупать у него обозначенные объемы товаров или услуг.
Отмечается, что для участия в этой программе подрядчик должен соответствовать некоторым критериям. Прежде всего он должен быть включен в реестр МСП. Важно также не иметь задолженностей по налогам, не быть банкротом и выполнить еще несколько требований. Наконец, у исполнителя должно быть локализованное в Российской Федерации производство инновационной продукции.
Следует помнить, что компании могут дополнять список критериев своими. Например, может потребоваться определенная квалификация сотрудников или наличие особого оборудования.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что из-за бегства западных компаний из России у отечественного бизнеса появилась уникальная возможность занять ниши, которые ранее были недоступны. При этом госзаказчики отмечают, что качество и объемы отечественных производителей не всегда соответствуют выставленным требованиям. Именно механизм “выращивания” должен нивелировать эти недостатки.
В свою очередь, глава «Опоры России» Александр Калинин заметил, что “выращивание” выгодно и компаниям с госучастием, и представителям сектора МСП. Первым он дает новых поставщиков взамен ушедших западных компаний. Вторые получают развитие и новые рынки.
Также аналитики отмечают, что до принятия данного закона госкомпании не могли давать преференции поставщикам, что сдерживало развитие компаний-подрядчиков.