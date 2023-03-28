В 2023-м в 27 госкомпаниях стартуют программы развития поставщиков из сегмента МСП

Отмечается, что для участия в этой программе подрядчик должен соответствовать некоторым критериям. Прежде всего он должен быть включен в реестр МСП. Важно также не иметь задолженностей по налогам, не быть банкротом и выполнить еще несколько требований. Наконец, у исполнителя должно быть локализованное в Российской Федерации производство инновационной продукции.