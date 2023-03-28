В Екатеринбурге банда требовала с жильцов дома плату за парковку и повреждала их авто

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Сообщения о таких планах правоохранители заметили в Telegram. После этого и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову было поручено возбудить уголовное дело и отчитаться о результатах, сообщает СУ СК РФ.
На дело обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Известно, что злоумышленники хотели захватить территорию возле дома по Сиреневому бульвару.
С местных жителей они требовали деньги за стоянку, а если они не платили, то злоумышленники портили их машины.
Напомним, что Александр Бастрыкин берет на личный контроль особо важные дела. К примеру, недавно он заинтересовался делом убившей себя и двоих детей женщины, а также проблему екатеринбурженки, у которой после визитов к стоматологу стала гнить челюсть.