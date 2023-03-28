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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В Екатеринбурге банда требовала с жильцов дома плату за парковку и повреждала их авто

28 марта 2023, 08:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге этническая группа решила захватить часть придомовой территории одного из домов, чтобы организовать там незаконную платную парковку.

Сообщения о таких планах правоохранители заметили в Telegram. После этого и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову было поручено возбудить уголовное дело и отчитаться о результатах, сообщает СУ СК РФ.

На дело обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Известно, что злоумышленники хотели захватить территорию возле дома по Сиреневому бульвару.

С местных жителей они требовали деньги за стоянку, а если они не платили, то злоумышленники портили их машины.

Напомним, что Александр Бастрыкин берет на личный контроль особо важные дела. К примеру, недавно он заинтересовался делом убившей себя и двоих детей женщины, а также проблему екатеринбурженки, у которой после визитов к стоматологу стала гнить челюсть.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Банда#Парковка#Незаконная парковка#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Новости УрФО#Елена Озерова
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