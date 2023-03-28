В Екатеринбурге банда требовала с жильцов дома плату за парковку и повреждала их авто

Напомним, что Александр Бастрыкин берет на личный контроль особо важные дела. К примеру, недавно он заинтересовался делом убившей себя и двоих детей женщины, а также проблему екатеринбурженки, у которой после визитов к стоматологу стала гнить челюсть.