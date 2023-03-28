TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Кушве пьяная прабабушка вытолкнула с балкона 3-летнего внука

28 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI
70-летняя женщина вытолкнула с балкона в Кушве своего трехлетнего внука. Теперь ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего.

Следствие полагает, что в октябре прошлого года примерно в 19.30 пожилая женщина находилась в своей квартире с внуком в пьяном виде. В какой-то момент она задумала убить его. Тогда она посадила ребенка на подоконник балкона на втором этаже и с силой вытолкнула его. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ребенок выпал с высоты почти 5 метров и ударился головой. Мальчика госпитализировали и вовремя оказали медпомощь, поэтому его удалось спасти. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, носа, мягких тканей груди.

Ребенка уже выписали из больницы, а уголовное дело направили в суд.

Мужчина случайно выпал с балкона в Ревде
Узнать подробнее
Читайте также:
Юноша погиб после падения с балкона на глазах у жителей ПервоуральскаСлучайно столкнувшего подругу с балкона будут судить в ЕкатеринбургеМужчина сорвался с балкона после ссоры с женой и погиб в Каменске-Уральском
#Бабушка#Внук#Балкон#Покушение на убийтво#Госпитализация#Травма#Криминал#Новости УрФО#Кушва#Елена Озерова
Подпишитесь
Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:32
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:48
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
Вчера, 07:00
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
Вчера, 10:47
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
26 марта 10:30
Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
Вчера, 09:17