В Кушве пьяная прабабушка вытолкнула с балкона 3-летнего внука

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Следствие полагает, что в октябре прошлого года примерно в 19.30 пожилая женщина находилась в своей квартире с внуком в пьяном виде. В какой-то момент она задумала убить его. Тогда она посадила ребенка на подоконник балкона на втором этаже и с силой вытолкнула его. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ребенок выпал с высоты почти 5 метров и ударился головой. Мальчика госпитализировали и вовремя оказали медпомощь, поэтому его удалось спасти. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, носа, мягких тканей груди.
Ребенка уже выписали из больницы, а уголовное дело направили в суд.