В Кушве пьяная прабабушка вытолкнула с балкона 3-летнего внука

Следствие полагает, что в октябре прошлого года примерно в 19.30 пожилая женщина находилась в своей квартире с внуком в пьяном виде. В какой-то момент она задумала убить его. Тогда она посадила ребенка на подоконник балкона на втором этаже и с силой вытолкнула его. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.