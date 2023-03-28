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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Нижнем Тагиле дети катались на траве с грязного склона

28 марта 2023, 04:58
Фото: TagilCity.ru
Местные ребята нашли себе суровое развлечение — катание со склона за Городским дворцом молодежи в Нижнем Тагиле.

Это происходило днем 27 марта в центре Нижнего Тагила. Читатели TagilCity.ru рассказали, что сначала ребята катались вдвоем, но на видео попал только один участник развлечения.

До этого он ещё с одним синхронно катался. Жаль, что снять не успели, — рассказала тагильчанка.

Добавим, что ранее на этих склонах, покрытых снегом, дети катались на ледянках. Скат заканчивается на автомобильной парковке. О таких небезопасных горках просили сообщать в ГИБДД. 

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Напомним, в одном из дворов Екатеринбурга местные жители засняли на видео, как школьник искупался в большой дворовой луже. Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях и разлетелось на мемы. 

#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область
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