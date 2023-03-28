В Нижнем Тагиле дети катались на траве с грязного склона

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Это происходило днем 27 марта в центре Нижнего Тагила. Читатели TagilCity.ru рассказали, что сначала ребята катались вдвоем, но на видео попал только один участник развлечения.
До этого он ещё с одним синхронно катался. Жаль, что снять не успели, — рассказала тагильчанка.
Добавим, что ранее на этих склонах, покрытых снегом, дети катались на ледянках. Скат заканчивается на автомобильной парковке. О таких небезопасных горках просили сообщать в ГИБДД.
Напомним, в одном из дворов Екатеринбурга местные жители засняли на видео, как школьник искупался в большой дворовой луже. Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях и разлетелось на мемы.