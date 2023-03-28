В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют спортзал кадетской школы

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Заказчиком тендера является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. На работы из местного бюджета выделено 16,2 миллиона рублей. К капремонту подрядчику необходимо приступить 1 мая 2023 года и сдать объект не позднее 31 августа.
Во время капитального ремонта в помещении будут заменены двери, усилены стены в местах трещин, установлены новые окна, строители сделают внутреннюю отделку полов, стен и потолков.
Кроме того, в ходе обследования системы отопления спортивного зала было выявлено, что в раздевалках и душевых она не отвечает нормативным требованиям, а система естественной вентиляции помещений организована с нарушениями. Поэтому в спортзале подрядчик поменяет внутренние водопровод, канализацию, отопление и вентиляцию.
Также, согласно документации, на объекте появятся новые электропроводка и автоматическая пожарная сигнализация.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Контракт между сторонами будет действовать до 13 октября 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 апреля.