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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют спортзал кадетской школы

28 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI
К новому учебному году в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют спортивный зал в кадетской школе № 21 на улице Некрасова, 1.

Заказчиком тендера является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. На работы из местного бюджета выделено 16,2 миллиона рублей. К капремонту подрядчику необходимо приступить 1 мая 2023 года и сдать объект не позднее 31 августа.

Во время капитального ремонта в помещении будут заменены двери, усилены стены в местах трещин, установлены новые окна, строители сделают внутреннюю отделку полов, стен и потолков.

Кроме того, в ходе обследования системы отопления спортивного зала было выявлено, что в раздевалках и душевых она не отвечает нормативным требованиям, а система естественной вентиляции помещений организована с нарушениями. Поэтому в спортзале подрядчик поменяет внутренние водопровод, канализацию, отопление и вентиляцию.

Также, согласно документации, на объекте появятся новые электропроводка и автоматическая пожарная сигнализация.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Контракт между сторонами будет действовать до 13 октября 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 апреля.

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#Евгения Сафина#Спортзал#Закупка#Капремонт#Школа#Общество#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил
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