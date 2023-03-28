В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют спортзал кадетской школы

Кроме того, в ходе обследования системы отопления спортивного зала было выявлено, что в раздевалках и душевых она не отвечает нормативным требованиям, а система естественной вентиляции помещений организована с нарушениями. Поэтому в спортзале подрядчик поменяет внутренние водопровод, канализацию, отопление и вентиляцию.