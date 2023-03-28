В Свердловской области потепление сменится резким похолоданием

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Также ночью прогнозируется небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность большей частью без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре.
Температура днем будет достигать -4 градуса. В северных районах похолодает до -15 градусов, а в южных до -6 градусов.
Сегодня, 28 марта, дневная температура поднимется до +9 градусов, а также будет ветер до 15 м/с.
Напомним, 25 марта 2023 года в Екатеринбурге температура воздуха достигла рекордного максимума — она поднималась почти до +13 градусов тепла.