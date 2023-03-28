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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Свердловской области потепление сменится резким похолоданием

28 марта 2023, 06:24
Фото: 1MI
Понижение температуры до -15 градусов ночью ожидается в Свердловской области с 29 марта 2023 года.

Также ночью прогнозируется небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность большей частью без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Температура днем будет достигать -4 градуса. В северных районах похолодает до -15 градусов, а в южных до -6 градусов.

Сегодня, 28 марта, дневная температура поднимется до +9 градусов, а также будет ветер до 15 м/с.

Напомним, 25 марта 2023 года в Екатеринбурге температура воздуха достигла рекордного максимума — она поднималась почти до +13 градусов тепла.

35-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Похолодание#Гидрометцентр#Природа#Новости УрФО
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