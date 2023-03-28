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Chevrolet Klan въехал в полицейский УАЗ в Нижнем Тагиле

28 марта 2023, 04:37
Фото: 1MI
62-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Klan, въехал в полицейский УАЗ. ДТП произошло 27 марта 2023 года в Нижнем Тагиле.

Владелец иномарки ехал по Газетной улице. В какой-то момент он решил перестроиться и, совершая маневр, столкнулся с полицейской машиной, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Видео: Сообщество ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"

В момент наезда полицейским автомобилем управлял 23-летний молодой человек. Пострадавших в результате аварии нет. Служебный транспорт забрал эвакуатор.

Напомним, 24 марта 2023 года в Нижнем Тагиле женщину сбила машина на пешеходном переходе около проходной НТМК, когда она переходила дорогу на красный сигнал светофора. Горожанка с серьезными травмами была госпитализирована в Демидовскую больницу. Водитель в момент наезда был трезв.

Бежала на красный свет: в Нижнем Тагиле женщина попала под колеса иномарки
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Новости УрФО#Происшествия#ДТП#УАЗ#Видео
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