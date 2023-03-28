Chevrolet Klan въехал в полицейский УАЗ в Нижнем Тагиле

Напомним, 24 марта 2023 года в Нижнем Тагиле женщину сбила машина на пешеходном переходе около проходной НТМК, когда она переходила дорогу на красный сигнал светофора. Горожанка с серьезными травмами была госпитализирована в Демидовскую больницу. Водитель в момент наезда был трезв.