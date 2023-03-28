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«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле

28 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI
Модернизация светофоров в рамках федеральной программы пройдет в этом году на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле, в следующем — на Черноисточинском шосс. На обеих дорогах появится в том числе и «зеленая волна».

Программа внедрения интеллектуальной транспортной системы реализуется в Нижнем Тагиле с 2020 года. За это время «умные» светофоры появились на проспектах Ленина, Вагоностроителей, улицах Карла Маркса, Газетная, Островского, Восточном шоссе, Ленинградском проспекте.

В этом году мы планируем модернизировать светофоры на улице Фрунзе. В следующем году — на Черноисточинском шоссе. На этих улицах мы также планируем ввести «зеленую волну», — рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин.

За три года на программу внедрения ИТС в нижнем Тагиле потрачено 209 млн рублей, в том числе на модернизацию светофоров. В этом году сумма финансирования из федерального бюджета составила 47,9 млн рублей.

Принцип работы «зеленой волны» заключается в том, автомобиль, двигаясь с определенной скоростью, сможет проехать всю улицу на разрешающий сигнал светофоров без остановки. Для этого программа внедрения ИТС предполагает модернизацию светофоров с помощью датчиков движения.

Пока модернизация предполагает подключение светофоров к общему центру управления. До 2020 года все светофоры работали в автономном режиме. То есть приезжал специалист и настраивал его, не имея возможности поменять программу удаленно. Сейчас существует целая сеть управления светофорами, которая расширяется каждый год, — сообщил замначальника управления горхозяйством.

При возникновении внештатной ситуации управление переходит в ручной режим. Всего к такой системе до конца 2024 года планируется подключить более половины светофоров в городе. 

Следующим этапом модернизации, по словам Михаила Семина, станет внедрение интеллектуальных датчиков мониторинга транспортных потоков, которые будут высчитывать степень загруженности дорог.

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#Анна Григорьева#Светофор#Модернизация#Зеленая волна#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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