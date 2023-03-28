Жильцам МКД в Нижнем Тагиле разрешат огораживать территорию забором

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Нижнем Тагиле задумались над разрешением установки ограждений вокруг многоквартирных домов. Жильцам МКД на праве общедолевой собственности принадлежит имущество, в том числе и земельный участок, на котором расположен дом. Границы и размер определяются в соответствии с земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. В компетенцию общего собрания многоквартирного дома входит принятие решения о размещении ограждения вокруг здания.
Если будет изменение в правилах благоустройства, то законодательство не запрещает проводить данные работы, — сообщил Павел Ивушкин, начальник управления ЖКХ мэрии Нижнего Тагила на заседании комиссии по ЖКХ в гордуме.
По мнению начальника управления ЖКХ, правила должны учитывать требования пожарных и дорожных служб, к примеру, не должен быть загорожен проезд.
Ранее запрет на возведение ограждений был поставлен по причине отсутствия критериев, регламентирующих это право жильцов.
Коллизия получается. Если вернуться в историю вопроса: почему мы запретили это делать. Потому что побоялись — «каждый во что горазд». На тот момент, когда мы вводили правила, не было выработано критериев, как должен обеспечиваться проезд спецслужб, какого вида должны быть ограждения. Тогда мы приняли решение запретить. Но время идет. Лично мое мнение, что пора это дело разрешать. Тем более, что во всех обращениях жителей мы говорим, что это их территория, по поводу ремонтов тротуаров, но при этом отнимаем право ее ограждать от посягательства третьих лиц, — отметил председатель комиссии по ЖКХ в гордуме депутат Денис Корякин.
Представители мэрии Нижнего Тагила и народные избранники сошлись на мнении в том, что необходимо выработать регламент того, как будет осуществляться возведение ограждений.
В юридическом отделе думы сообщили, что ограждения, в соответствии с судебной практикой, можно возводить также и на муниципальной собственности, однако есть ряд условий, в частности, обязательное согласование изменений с муниципалитетом.
Судебная практика говорит о том, что не только те участки, которые сформированы и поставлены на кадастровый учет, можно возводить ограждения, но и на тех, которые находятся в собственности публичного образования. Необходимо будет изменения на муниципальной собственности согласовывать с муниципалитетом. Единственное, суд говорит о требовании пожарной безопасности и чтобы не нарушались права третьих лиц и был свободный доступ для специализированных машин, а также для пешеходов, маломобильных граждан, — сообщила начальник юридического отдела думы Ольга Бурундукова.
Тем не менее, в управлении ЖКХ сообщили, что пока в мэрию не было обращений по поводу установки ограждений на территории того или иного МКД.