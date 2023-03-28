Жильцам МКД в Нижнем Тагиле разрешат огораживать территорию забором

В Нижнем Тагиле задумались над разрешением установки ограждений вокруг многоквартирных домов. Жильцам МКД на праве общедолевой собственности принадлежит имущество, в том числе и земельный участок, на котором расположен дом. Границы и размер определяются в соответствии с земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. В компетенцию общего собрания многоквартирного дома входит принятие решения о размещении ограждения вокруг здания.