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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Житель Перми получил штраф за оскорбление президента РФ

28 марта 2023, 14:47
Фото: 1MI
Пермский суд оштрафовал общественного деятеля Константина Окунева за оскорбление президента РФ.

Нелестные высказывания о российском президенте мужчина публиковал в посте в социальной сети, рассказали в пресс-службе судебных приставов по Пермскому краю.

Суд рассмотрел данное дело как мелкое хулиганство и назначил Окуневу наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Опротестовать судебное решение Окунев не смог, и ему пришлось выплатить указанную сумму.

Напомним, недавно Свердловский облсуд в результате поданной апелляции отменил директору Музея истории Екатеринбурга ранее назначенный ему штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ.

Екатеринбургский суд отменил директору музея штраф за дискредитацию ВС РФ
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