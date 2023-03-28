Житель Перми получил штраф за оскорбление президента РФ

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Нелестные высказывания о российском президенте мужчина публиковал в посте в социальной сети, рассказали в пресс-службе судебных приставов по Пермскому краю.
Суд рассмотрел данное дело как мелкое хулиганство и назначил Окуневу наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
Опротестовать судебное решение Окунев не смог, и ему пришлось выплатить указанную сумму.
Напомним, недавно Свердловский облсуд в результате поданной апелляции отменил директору Музея истории Екатеринбурга ранее назначенный ему штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ.