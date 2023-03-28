Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В беседе с журналистом TagilCity.ru Татьяна рассказала о нарушениях предприятий, которые вскрылись во время судебного процесса, о странной позиции Росприроднадзора в суде и о том, почему важно заставлять надзорные ведомства выполнять свою работу.
События, о которых пойдет речь, начали развиваться в 2021 году, когда весной и летом вся Рязань буквально задыхалась от выбросов. Превышения вредных веществ общественники экологического движения «Дышим чистым», куда входит Татьяна, начали выявлять еще в феврале с помощью газоанализатора «Ганк».
Весь февраль и март 2021 года нас страшно травили. У нас очень были высокие значения то сероводорода, то акролеина, то диоксида серы. Это было без конца и вонища стояла тоже страшная. Естественно, «Ганк» это все фиксировал, — рассказала Татьяна Сильченко.
Период интенсивных выбросов, по словам рязанки, совпал с поверкой станций мониторинга воздуха Министерства природы, поэтому никаких официальных данных о превышении вредных веществ не было на протяжении нескольких месяцев. Тогда в надзорные ведомства — Роспотребнадзор, прокуратуру, Минприроды — как от общественников, так и от обычных жителей посыпались обращения о невыносимом запахе.
Жаловались родители, у которых дети кашляли. И мы тогда коллективную жалобу на руководителя управления Роспотребнадзора писали с требованием, в том числе не выводить детей на прогулки и не проветривать помещения. А если дети на улицах, то забирать их немедленно, чтобы обеспечить их безопасность, — поделилась Татьяна.
Так как данных государственного мониторинга не было, общественники в своих обращениях ссылались на собственные замеры, которые Роспотребнадзор попытался поставить под сомнения. Ведомство решило, что оборудование, которое используют активисты, не имеет нужных разрешений. Однако последние смогли доказать обратное.
В СМИ появилась публикация по этому поводу со ссылкой на сотрудника Роспотребнадзора. Завод-изготовитель нашего прибора пригрозил ведомству большой суммой возмещения вреда за то, что они порочат его деловую репутацию. После этого вопрос снялся очень быстро, то есть публикацию убрали, и резко включились посты Минприроды, — поделилась Татьяна.
При этом ситуация с загрязнением воздуха в Рязани продолжала оставаться неблагоприятной, и обращения в надзорные органы от жителей не прекращались. Тогда Татьяна решила запросить у Росгидромета данные о том, сколько раз в период с апреля по июнь 2021 года в городе объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ.
В итоге они присылают информацию, и там огромное количество НМУ. То есть мы понимаем, что нас не просто травили, а делали это в период НМУ, когда неблагоприятная нагрузка увеличивается кратно. Дальше я смотрю сайт Минприроды, когда они начали фиксировать эти превышения. Конечно, мы были шокированы теми величинами, которые стали стационарные посты Минприроды фиксировать, потому что до этого несколько лет там было все в пределах технической погрешности. А тут начало апреля — 20 ПДК, 9 ПДК, 7 ПДК. В нашем конкретном районе, где живу я, где живут мои дети. И эти значения длились еще в течение длительного времени — 120 минут, 300 минут, 360 минут. То есть эти выбросы на нас воздействовали еще в течение долгого периода времени, — рассказала рязанка.
Тогда у общественников возникли вопросы к Росприроднадзору, почему ведомство не пресекает нарушения предприятий. Татьяна принимает решение обратиться по этому поводу в суд. Основанием послужили данные Росгидромета о количестве НМУ и Минприроды — о превышениях вредных веществ.
Этого было достаточно, на мой взгляд, для подачи иска, чтобы зафиксировать факт того, что есть превышение, что они причиняют вред здоровью и то, что эти периоды совпадают с периодами НМУ. Почему? Потому что у нас статья 24 закона «Об охране атмосферного воздуха» говорит о том, что возникновение НМУ является основанием для проведения выездной внеплановой проверки, — поделилась Татьяна.
Посчитав, что ее права на благоприятную окружающую среду нарушены, Татьяна заявила в качестве исковых требований компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Сумма, по ее словам, была чисто символической. Главное — создать прецедент.
О том, что Росприроднадзор не проводил проверки, я не знала, но предполагала. Обычно, когда у нас начинают проверки, реакция есть. Однозначно предприятия сразу начинают дымить меньше. Ну и, конечно, был бы очень большой резонанс и, если бы они что-то делали, эта информация публиковалась в СМИ, она бы приходила бы в ответах нашим гражданам. Ничего подобного не было, — сообщила Татьяна.
Судебное разбирательство сразу же было непростым. Изначально судья оставила иск Татьяны без движения, якобы она не указала определенных сведений. По словам рязанки, судья фактически обязала ее еще до судебных разбирательств обосновать свою позицию. На это Татьяна подала жалобу в апелляционный суд, который встал на ее сторону. Дело было возбуждено, а заявление принято к производству.
В ходе процесса Росприроднадзор признал, что не проводил проверки на предприятиях во время режима НМУ. Свою позицию ведомство обосновало тем, что это не обязанность, а право надзорного органа, так как неблагоприятные метеоусловия якобы не являются фактом причинения вреда. Дело было рассмотрено за два заседания, и в итоге судья вынесла отказ в удовлетворении исковых требований.
Однако на этом Татьяна не остановилась и обжаловала постановление в областном суде Рязанской области. Вышестоящий суд отменил решение и вернул его обратно на рассмотрение. В ходе уже второго процесса выяснилась одна интересная вещь: у двух из трех основных загрязнителей воздуха в Рязани — «Завода Техно» и «КПВР Сплав» — вообще отсутствовал перечень мероприятий по снижению выбросов в период НМУ.
Годами эти предприятия работают у нас. С 2014 года существует постановление Минприроды, которое предусматривают порядок согласования таких мероприятий. Можно предположить, что никто до того момента, пока мы не подняли вопрос, даже не задумывался о том, что должны быть какие-то мероприятия, которые надо контролировать надзорным органом, — считает Татьяна.
Также Росприроднадзор, по словам рязанки, попытался защитить себя тем, что заявил о попытке проверить «Завод Техно», но мероприятие не согласовала прокуратура. Судья привлекла ведомство в качестве третьего лица, чтобы выяснить причину. Оказалось, что в основании для проверки Росприроднадзор указал не режим НМУ, а многочисленные жалобы жителей. Кроме того, надзорное ведомство не провело перед проверкой контрольные замеры.
Они должны были на границе санитарно-защитной зоны предприятия еще дополнительно провести контрольные мероприятия — отбор проб. Для того, чтобы указать на конкретное лицо, в отношении которого установлены факты превышений выбросов. И они об этом прекрасно знали, потому что не первый раз они проводят проверку. И тем не менее они эти недостатки не устраняли. Прокуратура им отказала. И они в дальнейшем больше никуда не обращались, — сообщила Татьяна.
По ее словам, второй процесс дела рассматривался судьей более тщательно. Рязанке удалось аргументировать свою позицию и доказать бездействие Росприроднадзора во время режима НМУ. На ее сторону встала и природоохранная прокуратура, а Роспотребнадзор подтвердил в суде, что любое превышение ПДК химических веществ воздухе наносит вред здоровью человека. В итоге иск был удовлетворен, но компенсация морального вреда была снижена до 20 тысяч рублей.
Однако не деньги были главной целью для Татьяны, а создание прецедента и наказание надзорного ведомства за бездействие в опасный период.
У нас же есть конституционное право на благоприятную окружающую среду. Соответственно есть и органы, которые должны защищать эти права и обеспечивать безопасность населения, потому что мы не специалисты. Мы не знаем, какая нам опасность грозит, мы определяем сейчас это с помощью общественного «Ганка». А если бы его не было? Ну, мы бы так, наверное, и жили бы в неведении, потому что не видели стремления надзорных органов, и региональных, и федеральных, обеспечить нам защиту, экологическую безопасность. Собственно говоря, поэтому пришлось идти в суд и защищать интересы жителей, чтобы вопрос вообще этот был поднят. Я могу сказать, что это не только прецедент. Такие иски однозначно подстегивают надзорников. Люди не должны отчаиваться, а должны знать, что государство может защитить их права в лице судебных органов, — поделилась мнением Татьяна.
И пока судебный процесс еще не закончен. Татьяна считает, что Росприроднадзор попытается обжаловать решение суда.