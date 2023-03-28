Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух

В ходе процесса Росприроднадзор признал, что не проводил проверки на предприятиях во время режима НМУ. Свою позицию ведомство обосновало тем, что это не обязанность, а право надзорного органа, так как неблагоприятные метеоусловия якобы не являются фактом причинения вреда. Дело было рассмотрено за два заседания, и в итоге судья вынесла отказ в удовлетворении исковых требований.