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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Зуб в бронхах и травмы: дважды в этом году врачи Артемовского спасли свою пациентку

28 марта 2023, 11:42
Фото: 1MI
Медики Артемовского восстановили девушку после ДТП и удалили у нее опасно расположенное инородное тело.

Первый раз 25-летняя девушка в январе текущего года попала в автомобильную аварию и получила травмы головы. Проводя ей дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии врачи заметили в ее бронхах инородное тело, оказавшееся зубом. Он грозил развитием воспалительного процесса, а в дальнейшем и разрывом легкого.

Артемовские врачи, получив консультацию у коллег-пульмонологов, провели операцию и без разрезов смогли удалить зуб из бронхов пациентки.

По словам хирурга Дениса Карташова, начальника службы круглосуточной стационарной медпомощи, девушке удалось помочь благодаря наличию в операционном и диагностическом блоках оборудования для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Для извлечения инородного предмета медики воспользовались захватывающим инструментом под названием корзина Дормиа, который позволил не делать разрезов на теле пациентки, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

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#Здоровье#Авария#Больница#Травмы#Операция#Медицинское оборудование#Артемовский#Наталья Лушина
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