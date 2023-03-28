Зуб в бронхах и травмы: дважды в этом году врачи Артемовского спасли свою пациентку

Первый раз 25-летняя девушка в январе текущего года попала в автомобильную аварию и получила травмы головы. Проводя ей дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии врачи заметили в ее бронхах инородное тело, оказавшееся зубом. Он грозил развитием воспалительного процесса, а в дальнейшем и разрывом легкого.