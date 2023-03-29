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Published Сегодня, 10:56

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14-летняя дочь заказала убийство матери за 350 тысяч в Подмосковье

29 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Балашихе 14-летняя девушка заказала убийство своей мамы, за что заплатила 350 тысяч рублей. Совершить преступление школьница решила после ссоры с родительницей.

Задержать удалось саму девушку и еще трех подростков. Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном после сговора, пишут «Новые известия».

Следствие полагает, что сперва у девушки произошел конфликт с мамой. Далее она обратилась к своему знакомому с просьбой – найти кого-то, кто бы убил мать. Он в свою очередь обратился к еще двум подросткам, которым предложил выполнить это задание. За работу они запросили 350 тысяч рублей.

24 марта девушка впустила подростков в квартиру. Там они стали ждать прихода матери. Когда она зашла в квартиру, один из несовершеннолетних напал на нее и задушил.

После этого они ушли и вернулись в квартиру через два дня, чтобы вынести тело. Убитую они отнесли к мусорным контейнерам, где ее нашли соседи. Преступников задержали по горячим следам.

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#Елена Озерова#Суд#Убийство#Киллеры#Подростки#Мать#Криминал
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