14-летняя дочь заказала убийство матери за 350 тысяч в Подмосковье

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Задержать удалось саму девушку и еще трех подростков. Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном после сговора, пишут «Новые известия».
Следствие полагает, что сперва у девушки произошел конфликт с мамой. Далее она обратилась к своему знакомому с просьбой – найти кого-то, кто бы убил мать. Он в свою очередь обратился к еще двум подросткам, которым предложил выполнить это задание. За работу они запросили 350 тысяч рублей.
24 марта девушка впустила подростков в квартиру. Там они стали ждать прихода матери. Когда она зашла в квартиру, один из несовершеннолетних напал на нее и задушил.
После этого они ушли и вернулись в квартиру через два дня, чтобы вынести тело. Убитую они отнесли к мусорным контейнерам, где ее нашли соседи. Преступников задержали по горячим следам.