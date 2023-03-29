14-летняя дочь заказала убийство матери за 350 тысяч в Подмосковье

Следствие полагает, что сперва у девушки произошел конфликт с мамой. Далее она обратилась к своему знакомому с просьбой – найти кого-то, кто бы убил мать. Он в свою очередь обратился к еще двум подросткам, которым предложил выполнить это задание. За работу они запросили 350 тысяч рублей.