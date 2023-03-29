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779 пешеходных переходов были приведены к новым стандартам в Свердловской области

29 марта 2023, 10:00
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В 2022 году в Свердловской области дорожные рабочие привели к новым стандартам 779 пешеходных переходов. Из них 204 находятся рядом со школами и другими учреждениями образования.

Отмечается, что такая работа способствует повышению безопасности дорожного движения и достижению целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики по региону.

По требованиям нацстандарта, на нерегулируемом пешеходном переходе помимо «зебры» бело-желтого цвета, должно быть освещение, светофор, дорожные знаки с освещением и «лежачие полицейские». Также рядом должны быть ограждения, которые не позволили бы пешеходам переходить проезжую часть там, где нельзя.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, благодаря ходатайству министерства транспорта в нынешнем году для 46 муниципальных образований предусмотрены 208,6 миллиона рублей на обустройство пешеходных переходов.

Будут обустроены и безопасные маршруты «Дом — школа — дом». На эти цели израсходуют 138,8 миллиона рублей.

Это серьёзная помощь из бюджета области, которая позволит выполнить поручение Президента России Владимира Путина, и оборудовать пешеходные переходы в соответствии с новыми национальными стандартами. В первую очередь необходимо обустроить их у образовательных учреждений, — добавил Старков.

Ежегодно городам направляется все больше средств для обустройство пешеходных переходов. В прошлом году регион получил 308,8 миллиона рублей.

Отмечается, что 374 перехода из почти 800 были обустроены практически с нуля. К примеру, в Екатеринбурге приведены в порядок переходы на улице Савкова возле гимназии № 31, на перекрестке улиц Ручейная и Цветоносная у гимназии № 25 и во многих других местах.

В Арамили обновлены пешеходные переходы на улице Новой возле детского сада «Солнышко», в посёлке Светлый у детского сада «Светлячок». Обустраивались переходы и в Красноуфимске, Невьянске и других городах региона. Приоритет отдавался объектам около учреждений образования, особенно тем, где ранее происходили ДТП.

Напомним, что глава региона Евгений Куйвашев ранее отмечал, что приоритетное направление в работе властей - сохранение жизни и здоровья жителей. Поэтому в регионе особое внимание уделяется безопасности на дорогах, нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Показатель смертности из-за ДТП планируется уменьшить до четырех человек на сто тысяч жителей. Достичь цели власти стремятся к 2030 году.

Ранее сообщалось о скором появлении в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе «зеленой волны». Программа внедрения транспортной системы реализуется в городе уже третий год. За этот период «умные» светофоры появились на проспектах Ленина, Вагоностроителей, улицах Карла Маркса, Газетная, Островского, Восточном шоссе, Ленинградском проспекте.

«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Свердловская область#Светофоры#Пешеходные переходы#Нацпроект#Обустройство#Дороги#Город#Нижний Тагил#Новости УрФО
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