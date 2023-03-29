779 пешеходных переходов были приведены к новым стандартам в Свердловской области

По требованиям нацстандарта, на нерегулируемом пешеходном переходе помимо «зебры» бело-желтого цвета, должно быть освещение, светофор, дорожные знаки с освещением и «лежачие полицейские». Также рядом должны быть ограждения, которые не позволили бы пешеходам переходить проезжую часть там, где нельзя.