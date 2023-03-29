Бастрыкин взял на контроль дело о потерявшемся ребенке в детсаду Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Следственный комитет организовал проверку сообщения о том, что воспитательница детского сада «Согласие» на улице Юлиуса Фучика в Чкаловском районе Екатеринбурга потеряла ребенка во время прогулки.
Выясняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, ведется работа с его документацией. По итогам проверки ситуации будет дана соответствующая правовая оценка, сообщают в СК РФ по Свердловской области.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял инцидент с пропажей ребенка в детском саду на контроль, информируют в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось, 28 марта 2023 года дети гуляли на площадке у дома, где расположен детский сад. Бабушка малыша, пришедшая за ним в сад, обнаружила, что ее двухлетнего внука на прогулке вместе с другими детьми нет. Спустя некоторое время ребенка она нашла одного рядом с оживленной дорогой у парковки. Мать мальчика заявила о случившемся в прокуратуру.