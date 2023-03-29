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Бастрыкин взял на контроль дело о потерявшемся ребенке в детсаду Екатеринбурга

29 марта 2023, 06:30
Фото: 1MI
Следственный комитет РФ по Свердловской области организовал проверку ситуации с пропавшим на прогулке в элитном детском саду Екатеринбурга 2-летним ребенком.

Следственный комитет организовал проверку сообщения о том, что воспитательница детского сада «Согласие» на улице Юлиуса Фучика в Чкаловском районе Екатеринбурга потеряла ребенка во время прогулки.

Выясняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, ведется работа с его документацией. По итогам проверки ситуации будет дана соответствующая правовая оценка, сообщают в СК РФ по Свердловской области.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял инцидент с пропажей ребенка в детском саду на контроль, информируют в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, 28 марта 2023 года дети гуляли на площадке у дома, где расположен детский сад. Бабушка малыша, пришедшая за ним в сад, обнаружила, что ее двухлетнего внука на прогулке вместе с другими детьми нет. Спустя некоторое время ребенка она нашла одного рядом с оживленной дорогой у парковки. Мать мальчика заявила о случившемся в прокуратуру.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Происшествия#Следственный комитет#Детский сад#Проверка#Пропал ребенок#Александр Бастрыкин
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