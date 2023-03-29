Бастрыкин взял на контроль дело о потерявшемся ребенке в детсаду Екатеринбурга

Как сообщалось, 28 марта 2023 года дети гуляли на площадке у дома, где расположен детский сад. Бабушка малыша, пришедшая за ним в сад, обнаружила, что ее двухлетнего внука на прогулке вместе с другими детьми нет. Спустя некоторое время ребенка она нашла одного рядом с оживленной дорогой у парковки. Мать мальчика заявила о случившемся в прокуратуру.