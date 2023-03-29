Бывшую воинскую часть на Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к началу лета

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Подрядная организация, которая занимается демонтажными работами, еженедельно проводит оперативки. 29 мая глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел собрание со всеми, кто причастен к данному вопросу.
Для нас крайне важно освободить территорию, место должно быть подготовлено. Уже в этом году мы планируем начать строительство нового детского сада на 170 мест с ясельными группами. Отбор пройден, но участие в федеральной программе будет определено в июне–июле, — рассказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что сотрудники «Тагилгражданпроекта» подготовили проект спортивно-оздоровительного комплекса. Это будет аналог спорткомплекса, который работает на Гальянке рядом с парком Победы. Он будет адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Сейчас проводится работа с правительством Свердловской области по выделению финансирования на строительство.