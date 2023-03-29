Бывшую воинскую часть на Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к началу лета

Он отметил, что сотрудники «Тагилгражданпроекта» подготовили проект спортивно-оздоровительного комплекса. Это будет аналог спорткомплекса, который работает на Гальянке рядом с парком Победы. Он будет адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Сейчас проводится работа с правительством Свердловской области по выделению финансирования на строительство.