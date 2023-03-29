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Бывшую воинскую часть на Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к началу лета

29 марта 2023, 15:20
Фото: TagilCity.ru
Здания на территории бывшей воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к концу мая — началу июня 2023 года. Там планируется начать строительство детского сада и спортивного комплекса.

Подрядная организация, которая занимается демонтажными работами, еженедельно проводит оперативки. 29 мая глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел собрание со всеми, кто причастен к данному вопросу.

Снос воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле Снос воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле
Снос воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле Снос воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле
Снос воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Для нас крайне важно освободить территорию, место должно быть подготовлено. Уже в этом году мы планируем начать строительство нового детского сада на 170 мест с ясельными группами. Отбор пройден, но участие в федеральной программе будет определено в июне–июле, — рассказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что сотрудники «Тагилгражданпроекта» подготовили проект спортивно-оздоровительного комплекса. Это будет аналог спорткомплекса, который работает на Гальянке рядом с парком Победы. Он будет адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Сейчас проводится работа с правительством Свердловской области по выделению финансирования на строительство.

Здания бывшей воинской части сносят на Вые в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Улица фрунзе#Воинская часть#Снос#Строительство#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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